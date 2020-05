Kanada: Knochenbetten in den Badlands

»Jedes Jahr trägt die starke Erosion in den Badlands im Durchschnitt einen Zentimeter Sandstein ab«, sagt Therrien. So gibt der Untergrund allein im Dinosaur Provincial Park pro Jahr ungefähr sechs neue Skelette frei. Aber nicht nur im Parkareal ist das so. Fast überall auf den weiten Prärien, die längst von den Weiden, Feldern und Ölförderanlagen des modernen Kanada verdrängt wurden, findet man Dinosaurier.

Laden... © Roland Knauer (Ausschnitt) Die toten Dinos weckten schon immer Interesse | François Therrien zeigt den Schädel eines Albertosaurus. Der riesenhafte Fleischfresser verschmähte offenbar die ertrunkenen Centrosaurier nicht.

Kein Wunder also, dass die Geschichte des Parks mit einem Zufallsfund beginnt. 1884 starrte ein zu Tode erschrockener Joseph Burr Tyrrell in die leere Augenhöhle eines Albertosaurus. Das Fossil ragte hinter einem Felsvorsprung aus dem Boden. Eigentlich war der Prospektor auf der Suche nach Steinkohlevorkommen gewesen, tatsächlich war sein Fund den Auftakt zur Erforschung einer der reichsten Lagerstätten von Dinosaurierfossilien der Welt. Von 1910 an machten Fossilienjäger mit ihren Funden vom Red Deer River Schlagzeilen. 1979 wurde das Areal in den Badlands von der UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt.

Schwerstarbeit bei der Fossilienjagd

Damals wie heute ist es ein mühsames Geschäft, die Dinos frei zu legen. Mit Hammer und Meißel geht es in den zum Glück weichen Untergrund. Will man das Ganze beschleunigen und in die angenehmere Atmosphäre eines Labors verlegen, schneidet man das Fossil samt umliegendem Gestein als große Platte aus, packt es in einen Schutzverband aus Gips und Jute und wuchtet das Paket dann aus der Erde. Vor 100 Jahren lud man die hunderte bis über 1000 Kilogramm schweren Platten mit Hilfe von Pferden und einem Flaschenzug auf einen bereitstehenden Wagen. Den zog dann ein Pferdegespann ins 48 Kilometer südwestlich liegende Brooks, wo die Fossilien auf die Eisenbahn verladen und in ein Museum transportiert wurden.

Don Henderson hat heute deutlich mehr Pferdestärken zur Verfügung. Wenn plötzlich lautes Knattern die sonst fast absolute Ruhe im Dinosaur Provincial Park stört, holt der Kurator des Royal Tyrrell Museum vermutlich gerade wieder eins der Fossilienpakete mit seinem Hubschrauber ab. In der Werkstatt legen dann die Präparatoren los. Mit ihren Bohrern, die frappierend an eine Zahnarztpraxis erinnern, und Skalpellen haben sie mitunter jahrelang zu tun, bis der Stein vom Knochen gelöst ist. Da auch in kanadischen Museen die Kapazitäten begrenzt sind, während gleichzeitig die Witterung jedes Jahr etliche neue Fossilien frei legt, stapeln sich in den Archiven immer mehr Funde, die noch einer genaueren Untersuchung harren.

Laden... © Roland Knauer (Ausschnitt) Bergung en bloc | Stellen, von denen sich die Forscher besonders viel erhoffen, werden im Block aus dem Gestein geschnitten und in die Präparatorenwerkstatt am Royal Tyrrell Museum gebracht.

Längst sind die Mitarbeiter des Royal Tyrrell Museum daher dazu übergegangen, nicht jeden Fund zu bergen, den ein Farmer Albertas ihnen von seinem Land meldet. »Entenschnabelsaurier waren damals anscheinend ähnlich häufig wie heute Hirsche und streiften vermutlich in großen Herden durch das Land«, sagt Therrien. Die Archive der Museen seien voll von ihnen, »wir lehnen die allermeisten Funde ab«. In diesem Fall dürfen die Farmer die auf ihrem Land aufgetauchten Fossilien erst einmal behalten. Erst einmal, denn anders als beispielsweise in den USA gehören Fossilien hier nicht dem Eigentümer des Landes, sondern der Provinz.

Eine Panzerechse fernab der Heimat

Manchmal aber sind die Forscher regelrecht elektrisiert. 2011 etwa trat in einem Ölsand-Bergwerk im Nordosten Albertas ein großes Fossil zu Tage. Henderson und der Präparator Darren Tanke tippten auf einen Plesiosaurier, einen 15 Meter langen Unterwasserjäger. Denn der Ort, von dem das Fossil gemeldet wurde, lag seinerzeit mitten im Western Interior Seaway. Als die beiden Experten dann den Fund in Augenschein nahmen, entpuppte er sich aber als echter Landbewohner, ein Ankylosaurier: Diese behäbigen, fünf oder sechs Meter langen Tiere fraßen sich vor mindestens 110 Millionen Jahren durch die Pflanzenwelt. Wie aber war das Tier von der 200 Kilometer entfernten Küste hierhergekommen?

Laden... © Roland Knauer (Ausschnitt) Ankylosaurier | Sechs Jahre brauchte ein Präparator, um die Fossilien dieses Dinosauriers der Art Borealopelta markmitchelli frei zu legen. Heute ist der Fund im Royal Tyrell Museum ausgestellt.

Allein drei Tage mussten sich die Forscher mit den Sicherheitsvorschriften des Bergwerks auseinandersetzen. Schließlich bargen sie die Fossilien umgeben von 1000-Volt-Kabel und überdimensionalen Minenfahrzeugen aller Art aus einer zwölf Meter hohen Abbruchkante.

Im Royal Tyrrell Museum präparierte Mark Mitchell den Fund zwischen 2011 und 2016 in rund 7000 Arbeitsstunden pingelig genau aus dem Gestein heraus. Ihm zu Ehren tauften die Forscher die bislang unbekannte Art Borealopelta markmitchelli. Vermutlich war der Ankylosaurier von einem tropischen Wirbelsturm überrascht worden, in den Fluten ertrunken und ein paar Tage lang auf seinem Panzerrücken liegend auf den Wellen dahingetrieben. Weitab der Küste sank er schließlich auf den Grund und wurde gleich tief im Schlamm konserviert. Selbst die letzte Mahlzeit des Panzerdinos aus erbsen- bis murmelgroßen Samen konnten die Forscher versteinert bergen.

Neue Erkenntnisse aus alten Knochen

Auch das Gestein drum herum sei oft sehr aufschlussreich, sagt François Therrien. Beim gepanzerten Dino fanden die Forscher dort die Reste von Pigmenten, die den Rücken des Tieres rötlich braun gefärbt haben dürften, während der Bauch fast weiß war. Eine gute Tarnung für die tropischen Wälder des kreidezeitlichen Kanada.

Laden... © Roland Knauer (Ausschnitt) Schon die Ureinwohner sprachen vermutlich vom »schlechten Land« | Doch für Besucher bietet sich eine eindrucksvolle Kulisse.

Zuletzt arbeiteten Therrien und Kollegen an einem uralten Rätsel der Dinosaurierforschung – nämlich, ob die Tiere wechselwarm wie heutige Krokodile oder gleichwarm wie Vögel waren. Im Februar 2020 publizierten sie dazu in der Zeitschrift »Science Advances« eine aufschlussreiche Entdeckung. Die Wissenschaftler hatten mit Hilfe von Isotopen ermittelt, bei welchen Temperaturen die Eierschalen von Entenschnabelsauriern und anderen Dinos entstanden waren. Diese glichen sie dann mit den jeweils vorherrschenden Durchschnittstemperaturen ab, wie man sie aus Muschel- und Schneckenschalen rekonstruiert.

Es zeigte sich: Im Körper der Dinos, wo sich die Eier bildeten, war es wärmer als draußen. Folglich scheinen sich die Dinos über die Temperatur ihrer Umwelt aufgeheizt haben. Einer der Dinos erreichte sogar mit rund 44 Grad Celsius die Körpertemperatur moderner Vögel. Weit mehr als 100 Jahre nach ihrer Entdeckung liefern die Dino-Fundstätten im Süden der kanadischen Provinz Alberta also immer noch Top-Forschungsergebnisse.