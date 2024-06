Koevolution: Wettrüsten bringt neue Kuckucksarten hervor

Bei einer Koevolution beeinflussen sich zwei Arten durch gegenseitige evolutionäre Anpassungen. Das kann zum Beispiel zwischen einem Raubtier und seiner Beute, einem Bestäuber und der Blütenpflanze oder einem Parasiten und seinem Wirt erfolgen. Ist der Selektionsdruck hoch, gehen die Beteiligten ein Wettrüsten miteinander ein: Jede evolutionäre Veränderung bei der einen Art ruft eine Gegenreaktion in der anderen hervor. Das kann so weit gehen, bis schließlich ganz neue Arten entstehen. Bislang konnte jedoch nicht bewiesen werden, dass die Koevolution die Artenvielfalt erhöht.

Oliver Krüger, Professor für Verhaltensforschung an der Universität Bielefeld erklärt das so: »Echte Beweise für die Rolle der Koevolution in der Biodiversität sind rar, da der evolutionäre Zeitrahmen für solche Studien oft zu lang ist.« Die Beweise sind entweder mikroevolutionärer Natur und dokumentieren kleine Verhaltensänderungen, aus denen sich schließen lässt, dass sie über lange Zeiträume zu einer Artbildung führen könnten. Oder die Daten sind makroevolutionärer Natur und zeigen die Rolle der Koevolution über viele Millionen Jahre hinweg. Laut Krüger sagen solche Analysen jedoch nichts über den genauen, mikroevolutionären Verhaltensmechanismus.

Eine kürzlich in »Science« veröffentlichte Arbeit eines internationalen Teams hat es nun geschafft, überzeugende Beweise sowohl auf mikro- als auch auf makroevolutionärer Ebene zu liefern. Die Forscherinnen und Forscher um Naomi Langmore von der Australian National University in Canberra zeigten, dass sich bei brutparasitären Kuckucken durch Wettrüsten mit ihren Wirten neue Arten bilden. »Wir haben diese Vögel gewählt, weil fast alle ihre Interaktionen und Anpassungen am Wirtsnest stattfinden. So können wir sie leicht in Experimenten untersuchen«, erklärt Langmore.