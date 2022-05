Kon-Tiki-Expedition: Thor Heyerdahl und die irrsinnige Fahrt über den Pazifik

Heyerdahl hat seine Crew allerdings eher per Zufall angeheuert: Herman Watzinger hatte er in einem Seemannsheim in New York getroffen, Torstein Raaby und Knut Haugland kannte er noch von seinem Kriegseinsatz in Norwegen im Jahr 1940, Erik Hesselberg war ein Freund aus Kindertagen und Bengt Danielsson, als Schwede einziger Nichtnorweger an Bord, hatte erst vor ein paar Monaten an seine Tür in Lima geklopft.

Hai und Heyderdahl | Die Crew der Kon-Tiki lebte vor allem vom Fischfang. Hier hatte Thor Heyerdahl einen Hai aus dem Meer gefischt.

Dort in der peruanischen Hauptstadt kam die Truppe erstmals im Februar 1947 zusammen. Keiner kannte den anderen, nur Heyerdahl hatte jeden zuvor persönlich getroffen. Bis auf Haugland hatte auch niemand Seemannserfahrung. Heyerdahl konnte nicht einmal richtig schwimmen und war in seiner Kindheit sogar regelrecht wasserscheu, da er zweimal fast ertrunken wäre. Und keiner der sechs hatte jemals ein Floß gesteuert. Noch weniger wussten sie, wie sie mit dem Gefährt umzugehen haben, das sie in Peru in wenigen Wochen auf Grundlage kolonialspanischer Berichte zusammengebaut hatten. Sie wussten auch nicht, ob es hochseetauglich war.