Long Covid: Wie häufig ist Long Covid bei Impfdurchbrüchen?

Eine andere Studie in Israel, an der rund 1500 geimpfte Beschäftigte des Gesundheitswesens teilnahmen, ergab, dass sieben (19 Prozent) der 39 Durchbruchsinfektionen zu Symptomen führten, die länger als sechs Wochen andauerten. Die Zahl der untersuchten Infektionen ist jedoch zu gering, um Schlussfolgerungen über das absolute Risiko zu ziehen.

Schwierige Datenerhebung über Long Covid nach Impfdurchbrüchen

In einer der bisher größten Studien wurden Daten von 1,2 Millionen Menschen gesammelt, die mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten und ihre Erfahrungen in der Covid Symptom Study App aufgezeichnet hatten, die von dem Londoner Datenforschungsunternehmen ZOE und dem King's College London entwickelt wurde. Das Team fand heraus, dass eine vollständige Impfung mit zwei Dosen das Risiko einer Long Covid-Erkrankung – definiert durch anhaltende Symptome für mindestens 28 Tage nach der Infektion – bei denjenigen, die eine Durchbruchsinfektion hatten, um etwa die Hälfte reduzierte. Allerdings waren in der Studie unverhältnismäßig viele Frauen und weniger Menschen aus einkommensschwachen Gebieten vertreten.

Dennoch ist die Botschaft klar, sagt Claire Steves, eine Geriaterin am King's College London und Hauptautorin der Studie. Durch die Impfung werden die Infektionsraten und die Schwere der Symptome erheblich gesenkt, selbst bei nachlassender Immunität und dem Auftreten der infektiöseren Delta-Variante. Eine Studie an US-Veteranen ergab, dass die Covid-19-Impfstoffe für diese Gruppe einen Schutz von etwa 50 Prozent gegen Coronavirus-Infektionen bieten, selbst während des Delta-Schubs.

Steves und ihre Kollegen fanden heraus, dass die Impfung das Risiko einer langwierigen Covid-Infektion bei Impfdurchbrüchen noch einmal um die Hälfte verringert: Etwa 11 Prozent in der nicht geimpften Gruppe hatten mindestens 28 Tage lang anhaltende Symptome, verglichen mit etwa 5 Prozent in der geimpften Gruppe. Dennoch sei die Zahl der Menschen, die aufgrund von Durchbruchsinfektionen Long Covid entwickelten, beträchtlich, sagt sie. »Es gibt sie immer noch – wir müssen uns dessen bewusst sein.«

Impfung schützt nur bedingt vor Long Covid

Eine andere große Studie – die noch nicht von Fachkollegen geprüft wurde – deutet darauf hin, dass die Situation noch schlimmer sein könnte: Eine retrospektive Analyse der elektronischen Gesundheitsakten von etwa 10 000 Personen mit Durchbruchsinfektionen ergab, dass die Impfung nicht vor anderen Erkrankungen schützt, die mit Long Covid-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Diese Gruppe wurde mit einer Kontrollgruppe von Personen mit bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen verglichen, die nicht gegen Covid-19 geimpft worden waren, aber eine Grippeimpfung erhalten hatten.

Die Unterschiede ziwschen den Studien könnten an deren unterschiedlichen Konzeptionen liegen, sagt Maxime Taquet, Psychiater und Forscher an der Universität Oxford, UK, der Erstautor der Analyse der Gesundheitsdaten ist. So versuchte Taquet in seiner Studie, mögliche Unterschiede zwischen denjenigen, die den Covid-19-Impfstoff erhalten haben, und denjenigen, die nicht geimpft wurden, zu finden. Da sich seine Studie jedoch auf Krankenakten stützt, enthält sie möglicherweise keine Daten von Personen mit leichteren Symptomen, die üblicherweise nicht zum Arzt gehen.