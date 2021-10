Covid-19: Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat nach sechs Monaten Beschwerden

Eine Coronainfektion kann mehrere Phasen durchlaufen. Die akute Krankheit dauert rund zwei Wochen an. Selten schließt sich ihr eine etwa vierwöchige Krankheitsphase an, in der mitunter starke Entzündungsprozesse im Vordergrund stehen. Anschließend folgt eine Phase, in der Langzeitbeschwerden auftreten können. Einige dieser Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnisprobleme könnten auf kleine Schädigungen der Nervenfasern im Gehirn zurückzuführen sein.