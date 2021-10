Hybride Immunität: Das Rätsel der Corona-Superimmunität

»Wir stellten fest, dass ihre Antikörper astronomische Werte erreichten« (Rishi Goel, Immunologe)

Der Schlüssel ist die »hybride Immunität«

Dass frisch Geimpfte, die bereits eine Coronavirus-Infektion durchgemacht haben, eine außerordentliche Immunreaktion ausbilden, hatte sich schon kurz nach Start der weltweiten Impfkampagne gezeigt. »Wir stellten fest, dass bei ihnen die Antikörper astronomische Werte erreichten, weit über dem, was man mit zwei Dosen Impfstoff allein erreicht«, sagt Rishi Goel, ein Immunologe an der University of Pennsylvania in Philadelphia, der zu einem Team gehört, das Superimmunität – oder »hybride Immunität«, wie die meisten Wissenschaftler sie nennen – untersucht.

Erste Studien an Menschen mit hybrider Immunität ergaben, dass ihr Serum, also der Antikörper enthaltende Teil des Blutes, weitaus besser in der Lage war, immunschwächende Virusstämme, wie die in Südafrika identifizierte Beta-Variante, und andere Coronaviren zu neutralisieren, als dies bei »naiven« geimpften Personen der Fall war, die noch nie eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht hatten. Offen blieb dabei, ob dies nur auf größere Mengen oder auf besondere Eigenschaften der neutralisierender Antikörper zurückzuführen war.

Jüngste Studien deuten darauf hin, dass die hybride Immunität zumindest teilweise auf so genannte B-Gedächtniszellen des Immunsystems zurückzuführen ist. Der Großteil der nach einer Infektion oder Impfung gebildeten Antikörper stammt von kurzlebigen Zellen, den so genannten Plasmablasten. Sie sterben unweigerlich ab und dann sinken auch die Antikörperspiegel. Sobald die Plasmablasten verschwunden sind, werden die viel selteneren B-Gedächtniszellen, die entweder durch eine Infektion oder eine Impfung aktiviert werden, zur Hauptquelle für Antikörper.

Einige dieser langlebigen Zellen würden hochwertigere Antikörper bilden als die Plasmablasten, erklärt Michel Nussenzweig, Immunologe am Rockefeller Institute. Das liege daran, dass sie sich in den Lymphknoten weiterentwickeln. Dabei treten Mutationen auf, die den Antikörpern helfen, sich noch enger an das Spike-Protein zu binden. Wenn Menschen, die von Covid-19 genesen sind, erneut diesem Virusprotein ausgesetzt werden, vermehren sich diese Zellen und produzieren mehr dieser hochwirksamen Antikörper.