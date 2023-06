Magdalenenflut: Als das Mittelalter den Boden unter den Füßen verlor

Der Main wurde zur Wasserwalze

Vor allem aber traf es die Main-Region. Das Wasser stieg so hoch, »dass die steinerne und prächtige Brücke zu Würzburg mit den Türmen und ihren Mauern und den Stadtmauern und auch viele steinerne Häuser dort und ringsherum plötzlich einstürzten«, heißt es in einem Geschichtswerk. In Frankfurt hatte der Main fast alle Kirchen überflutet und im Stadtteil Sachsenhausen eine riesige Grube in den Boden gewühlt. Die Einwohner flüchteten in höher gelegene Gebiete oder ins Umland, »da sie einen Einsturz der Stadt fürchteten«. Dank einiger Angaben aus den Quellen lässt sich für Frankfurt ein Wasserstand von 7,85 Metern rekonstruieren. Heute gilt ein Pegel von 3,40 als Hochwasser. Nie wieder stand der Fluss hier so hoch.

© Axel Hindemith / Hochwassermarken-Pfeiler der Blasiuskirche Münden / CC BY-SA 3.0 DE CC BY-SA (Ausschnitt) Hann. Münden | »Im Jahr des Herrn 1342 am 9. Tag vor den Kalenden des August gab es eine Überschwemmung durch Weser und Fulda, und der hohe Wasserspiegel berührte die Basis dieses viereckigen Steins«, heißt es in der lateinischen Inschrift an der Kirche St Blasius in Hann. Münden.

Aus den historischen Aufzeichnungen lässt sich der ungefähre zeitliche Ablauf der Katastrophe rekonstruieren. Demnach begann schon ab dem 19. Juli eine von Südosten heranrückende Regenfront ihr Wasser über dem heutigen Deutschland auszuschütten. Und hörte scheinbar nicht mehr damit auf. Der 22. Juli, der Tag der Heiligen Magdalena, wurde zum Namensgeber der Katastrophe. Hydrologen berechneten, dass in der Main-Region während dieser Woche etwa die Hälfte der Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres vom Himmel gekommen war.

Aus Buße führten die Einwohner Frankfurts am 26. Juli des Jahres – als das Wasser langsam wieder zurückging – eine Prozession durch. Dieses Ritual wiederholten sie fast 200 Jahre lang immer am Tag der Heiligen Maria Magdalena, hielten so die Erinnerung an die Katastrophe lebendig und verfestigten die Bezeichnung »Magdalenenhochwasser« überregional im kollektiven Gedächtnis.

Klimachaos am Ende des Mittelalters

Welche Wetterlage dieses »bisher größte historisch belegte Hochwasser in Mitteleuropa«, so die Schweizer Hydrologin Eveline Zbinden, auslöste, lässt sich heute nur durch Vergleiche mit gegenwärtigen Erscheinungen rekonstruieren. Die meisten Experten gehen davon aus, dass ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik kommend im westlichen Mittelmeer warme und feuchte Luft aufgesaugt und über Österreich, Tschechien und Polen nach Norden transportiert hatte. Seine westlichen Ausläufer waren schließlich auf kalte Luftmassen aus dem Norden getroffen, was heftige Niederschläge vor allem auf deutschem Gebiet auslöste. Die Schriftquellen zeigen, dass der Regen etwa über dem heutigen Franken begann und dann weiter nach Westen zog. Das entspricht der Bahn einer so genannten Vb-Wetterlage (Fünf-B-Wetterlage), die übrigens beispielsweise auch für das »Jahrhunderthochwasser« an der Elbe im August 2002 verantwortlich war. Doch abschließend lässt sich die Ursache fast 700 Jahre später nur schwer klären. Für Zweifel an dieser Deutung sorgt beispielsweise das weite Vordringen der Niederschläge in westlichere Regionen. Als zweite Option ist deshalb auch eine Troglage möglich, in der Tiefausläufer bis weit nach Mitteleuropa wirkten. Eine solche Wetterkonstellation brachte etwa die verheerenden Wassermassen 2021 ins Ahrtal. So oder so muss es eine Extremversion des verantwortlichen Phänomens gewesen sein, denn ein Hochwasser dieses Ausmaßes tritt höchstens einmal in 1000 Jahren ein. Und Extremereignisse waren in dieser Zeit keine Seltenheit. Im 14. Jahrhundert steckte Europa mitten in einem Klimakarussell.