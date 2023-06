Antike: Umweltsünder Rom

Plinius der Ältere klingt frustriert: »Wir vergiften die Flüsse und Elemente der Natur, selbst das, was uns leben lässt, die Luft, verderben wir.« Statt maßvoll mit der Umwelt umzugehen, klagte der römische Militär und Universalgelehrte im 1. Jahrhundert n. Chr., würden die Menschen in unersättlicher Gier die Ressourcen der Erde verbrauchen. Überhaupt fragten sie sich nicht, ob die Schäden die Zukunft ihrer Gesellschaft gefährden könnten.

Den beklagenswerten Umgang seiner Zeitgenossen mit der Natur schilderte der Römer in seinem Naturlexikon, dem Mammutwerk »Naturalis Historia«. Denn offenkundig gefiel ihm nicht, was er sah. »Wir durchforsten alle Adern der Erde und leben auf ihr dort, wo sie ausgehöhlt ist, und wundern uns noch, dass sie zuweilen auseinanderbricht und zittert, als ob dies nicht in Wahrheit aus dem Unwillen der Mutter Erde gedeutet werden könnte.« Im Speziellen kommentierte Plinius damit den Bergbau auf der Iberischen Halbinsel: »Wir dringen in ihre [der Mutter Erde] Eingeweide ein und suchen am Sitz der Schatten nach Schätzen, so als ob sie dort, wo man auf ihr gehen kann, nicht genügend gütig und fruchtbar wäre.«

Wer fragt, wie sehr die Menschen der Antike ihre Umwelt verschmutzten, stößt häufig auf Plinius. Aber auch andere Autoren berichten von den damaligen Zuständen. Prominente Unterstützung bekommt Plinius der Ältere von Seneca (um 1–65 n. Chr.). Der Philosoph und Politiker kritisierte in seinen »Epistulae morales ad Lucilium« (Briefe über Ethik an Lucilius) die Gier und Luxussucht der Menschen: »Ich frage euch: Wie lange noch, bis es keinen See [mehr] geben wird, über den nicht die Giebel eurer Villen emporragen? Keinen Fluss, dessen Ufer nicht eure Bauwerke säumen?« Und weiter schrieb er: »Wo auch immer sich die Küste zu einer Bucht krümmt, werdet ihr unverzüglich Fundamente errichten, und – mit der Bodenfläche nur zufrieden, wenn ihr sie mit eigener Hand erschaffen habt – werdet ihr das Meer landeinwärts drängen.«