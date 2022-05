Storks Spezialfutter: Problematische Liebe zur Guacamole

Mit ihrem Verzehr tue ich also nicht nur mir selbst etwas Gutes (ungesättigte Fettsäuren), sondern auch der Umwelt (weniger Massentierhaltung und Tierleid). Einerseits. Andererseits werden Avocados aus Mexiko, Südamerika oder Südafrika importiert und brauchen sehr viel Wasser, das in den Anbaugebieten ohnehin oft knapp ist. (Eine gute, umfangreiche Zusammenstellung zum ökologischen Fußabdruck einer Avocado findet sich hier.) Andere Nahrungsmittel wie Fleisch, Butter oder Ei schneiden übrigens nicht nur beim CO 2 -Verbrauch verheerend viel schlechter ab, sondern liegen auch beim Wasserverbrauch über der Avocado.

Es zählt nicht nur, wie viel Wasser verbraucht wird, sondern auch, wo es verbraucht wird

Der reine Wasserverbrauch sagt allerdings nicht zwangsläufig etwas darüber aus, wie viel Schaden der Anbau einer Frucht im Ökosystem tatsächlich anrichtet. Die Erdbeere – die laut Internetrecherche ebenfalls zu den Superfoods gehört, unter anderem wegen Vitamin C und jeder Menge Antioxidantien – steht mit zirka 300 Liter Wasser je Kilogramm deutlich besser da als die Avocado, die etwa 1000 Liter pro Kilogramm benötigt. In ohnehin schon trockenen Regionen kann das aber trotzdem zum gravierenden Problem werden: Rund ein Drittel aller europäischen Erdbeeren stammen aus der spanischen Provinz Huelva im Südwesten des Landes. Dort liegt auch der Nationalpark Donana, Unesco-Weltnaturerbe und ein bedeutendes europäisches Feuchtgebiet. In den Lagunen kann man unter anderem Rosaflamingos, Löffler, Braune Sichler, Stelzenläufer und Säbelschnäbler beobachten. Bereits jetzt leidet das Gebiet unter dem Klimawandel. Weil die Niederschläge weniger werden, drohen viele Gewässer im Sommer auszutrocknen. Zusätzlich gräbt die Landwirtschaft der Natur im großen Stil das Wasser ab. Es gibt mehr als 1000 illegal gebohrte Brunnen und Pläne der Regionalregierung, diese bald zu legalisieren. Auch der Verzehr veganer Produkte ist also nicht per se unschuldig. Unser Appetit auf frühreife Erdbeeren lässt Tiere sterben und – schlimmer noch – ein einzigartiges Ökosystem kollabieren.