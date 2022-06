Marsrover Perseverance: Jetzt geht die Suche nach Leben auf dem Mars erst richtig los

Die Forschenden denken bereits darüber nach, wo sie die ersten Proben deponieren können, damit sie von einem künftigen Raumschiff eingesammelt werden können. Sobald sich Perseverance einen Weg zurück nach unten bahnt, könnte er einige Gesteinsproben an der Schwelle des Deltas in einem flachen Gebiet zwischen Enchanted Lake und Hawksbill Gap platzieren. »Wahrscheinlich legen wir den ersten Cache ab, wenn der Rover dort ankommt«, sagt Kenneth Farley, Projektwissenschaftler der Mission und Geochemiker am California Institute of Technology in Pasadena. »Und dann erst geht es richtig los.«

Die Planerinnen und Planer der Mission hatten nicht damit gerechnet, so bald Proben auf dem Mars abzulegen. Aber die Lage dort ist ausgezeichnet: Das Gebiet ist flach. Es gibt dort wenige Steine, die einer künftigen Sammelsonde im Weg liegen können. »Es ist ein großartiger Ort, um auf dem Mars zu landen«, sagt Jennifer Trosper.

Im September 2022 will die NASA ein Treffen organisieren. Dann soll die wissenschaftliche Gemeinschaft beurteilen, ob ihre bis dahin angehäufte Sammlung wertvoll genug ist, um vom Mars abgeholt zu werden. Eine wichtige Frage – schließlich kostet es viel Zeit und Geld, um die Röhrchen mit Marsgestein zur Erde zu bringen. So will die NASA sicherstellen, dass »wir den wertvollsten Cache zusammengestellt haben, den uns dieser Standort zur Verfügung stellen kann«, sagt Kenneth Farley.

Perseverance macht weiter, für Ingenuity ist bald Schluss

Das Mars-Sample-Return-Programm ist ein fünf Milliarden US-Dollar teurer Plan der NASA und der ESA, um zwei Lander zum Mars zu schicken. Ein Rover würde die Proben auf dem Mars aufsammeln und eine Rakete würde diese in die Marsumlaufbahn befördern. Ein Raumschiff würde die Proben in der Umlaufbahn einfangen und zur Erde bringen. Eigentlich sollte es 2026 losgehen. Allerdings wurde dieser Zeitplan durch die russische Invasion in der Ukraine durcheinandergewirbelt. Denn die ESA hat auf Grund des Angriffskrieges jegliche Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde ausgesetzt. Davon beeinflusst ist vor allem der russisch-europäische Marsrover ExoMars. Deshalb überarbeiten die NASA und die ESA derzeit gemeinsam ihre Planung für künftige Marslandungen.

Glücklicherweise haben sie dafür Zeit: Denn die Probenröhrchen von Perseverance sind so hergestellt, dass sie es ein paar Jahrzehnte in den harschen Bedingungen des Mars aushalten würden.

Perseverance hat nicht nur Gesteinsproben vom Mars auf dem Programm. Der Rover hat auch eigene Entdeckungen gemacht: So konnte er beobachten, wie Staubteufel große Mengen an Staub in die Luft schleudern und wie sich die Schallgeschwindigkeit in der kohlenstoffdioxidreichen Atmosphäre des Mars verändert. Mehr als elf Kilometer hat Perseverance bislang zurückgelegt. Und der Rover hat einen außerirdischen Rekord aufgestellt, als er in nur 30 Marstagen im März und April fünf Kilometer zurückgelegt hat.