Umweltverschmutzung: Mikroplastik verändert das Darmmikrobiom von Seevögeln

Längst ist bekannt, dass Seevögel an Kunststoff verenden, weil sie im Wasser treibenden Plastikmüll mit Nahrung verwechseln und verschlingen. Doch offenbar können auch winzige Plastikpartikel den Tieren schaden, wie Forschende um Gloria Fackelmann von der Universität Ulm im Fachmagazin »Nature Ecology & Evolution« berichten. Das Mikroplastik, also Teilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind, verändert die Zusammensetzung des Mikrobioms im Vogeldarm: So nimmt die Zahl jener Bakterien ab, die für die Gesundheit der Vögel förderlich sind. Im Gegenzug steigt die Menge schädlicher Mikroben.

Für die Studie, die zugleich ihre Doktorarbeit war, untersuchte Fackelmann 85 verendete Seevögel der Arten Eissturmvogel (Fulmarus glacialis), die aus der Baffin Bay zwischen Kanada und Grönland stammten, und Corysturmtaucher (Calonectris borealis) von der portugiesischen Inselgruppe der Azoren. Beide Tierarten streifen in Hochseegebieten umher und ernähren sich von Meerestieren wie Krebsen und Fischen. Fackelmann beprobte die Kloake – das Geschlechts- und Ausscheidungsorgan – sowie den Drüsenmagen, anschließend identifizierte sie die Zusammensetzung der Inhalte mit Hilfe genetischer Analysen. Das Ergebnis: Je mehr Mikroplastik im Magen-Darm-Trakt der Vögel schlummerte, desto weniger gesundheitsfördernde Bakterien fanden sich und desto mehr Krankheitserreger oder antibiotikaresistente und Plastik abbauende Mikroben siedelten im Darm.

So konnte Fackelmann krankheitserregende Bakterien der Art Corynebacterium xerosis nachweisen. Ebenso stellte sie einen Anstieg von Parvimonas-Bakterien fest, wenn sich viel Mikroplastik im Magen-Darm-Trakt der Vögel angesammelt hatte. Die Mikrobe gilt laut den Forschenden als Hinweis auf die Entstehung von Darmkrebs, allerdings beim Menschen. Das ebenfalls detektierte Cetobacterium sei resistent gegen bestimmte Antibiotika. Besonders gefährlich sei Clostridium perfringens – das Bakterium kann bei Vögeln eine nekrotische Enteritis auslösen, eine Infektionskrankheit im Darm, die meist tödlich verläuft.