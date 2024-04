Naturschutz in Deutschland: Das Schweigen der Zirpen

Europäische Buschsavanne

Wie sähe eine wilde, urtümliche Natur in Europa überhaupt aus? Lange Zeit war man davon überzeugt, dass große Teile der Landschaft nach der letzten Eiszeit von dichten Wäldern bedeckt waren. Auswertungen von Fossilien, Baumringen sowie Pollen aus Eis- und Sedimentbohrungen brachten dieses Bild aber ins Wanken. Sie legen nahe, dass Europa bereits vor der Ausbreitung von Ackerbau und Viehzucht vielerorts an die offene afrikanische Busch- und Baumsavanne erinnerte. Und wo es Wälder gab, könnten sie vielfach lichter gewesen sein als lange geglaubt. Der Grund dafür: die großen wild lebenden Weidetiere und ihr unersättlicher Appetit.

Der dänische Biologe Jens-Christian Svenning forscht dazu mit seinem Team an der Universität Aarhus. In einer im November 2023 veröffentlichten Studie schätzen die Fachleute, dass mehr als die Hälfte Europas von offenen, savannenartigen Landschaften bedeckt war. Das fanden sie für den Zeitabschnitt des frühen Holozäns (von 11 700 bis 6000 Jahre vor heute) und für die letzte Warmzeit vor rund 120 000 Jahren, also der jüngsten mit dem heutigen Klima vergleichbaren Zeit der Erdgeschichte.

Auch Angelica Feurdean und Thomas Hickler vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F) in Frankfurt am Main kamen in einer 2018 erschienenen Studie zum Schluss, dass artenreiche Graslandschaften und offener Wald, auf Grund von Feuer und Weidetieren, während der letzten 12 000 Jahre in Europa viel weiter verbreitet waren als bislang angenommen. Erst als es vor rund 6000 Jahren feuchter wurde, konnte sich der Wald stärker ausbreiten, auf vielleicht 60 Prozent der Landschaft. In den vergangenen 3000 bis 4000 Jahren drängte ihn dann der Mensch mit seinem Bedarf nach Holz und Ackerland wieder zurück. Heute ist rund ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik mit Wald und Forst bedeckt.

Das bedeutet, selbst zu Hochzeiten der Bewaldung hielten Wisente, Elche, Rothirsche, Auerochsen und Wildpferde auf großer Fläche die Landschaft offen. Blickt man noch weiter in die Vergangenheit, prägten Nashörner, Elefanten und Riesenhirsche über viele Jahrtausende das Bild. Heute sind die meisten dieser Tiere ausgestorben – was weniger am Klima als vielmehr an der Bejagung und Verdrängung durch den Menschen liege, wie das Team um Svenning schreibt.

© M. Henning / blickwinkel / picture alliance (Ausschnitt) Beweidung fördert Artenvielfalt In der Oranienbaumer Heide wurde ab 2008 ein Kiefernforst in Weideland umgewandelt. Inzwischen weiden dort auf 800 Hektar Fläche rund 150 Heckrinder und Konik-Ponys. In der Oranienbaumer Heide wurde ab 2008 ein Kiefernforst in Weideland umgewandelt. Inzwischen weiden dort auf 800 Hektar Fläche rund 150 Heckrinder und Konik-Ponys. Begleitende Studien von Wissenschaftlerinnen um Antje Lorenz von der Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt belegen , wie positiv sich die Gegenwart der Weidetiere auf viele bedrohte Vogelarten ausgewirkt hat. So stieg der Bestand des Ziegenmelkers von 15 Brutpaaren im Jahr 2009 auf über 160 Paare im Jahr 2020. 2012 wurden erstmals wieder brütende Wiedehopfe in der Oranienbaumer Heide beobachtet, 2020 zählte das Forscherteam bereits 31 Brutpaare. Und auch der Bestand von Heidelerche, Schwarzkehlchen und Wendehals erhöhte sich deutlich.

Tierische Landschaftsgestalter

Deswegen ist aus Sicht von Nickel und anderen Experten die »reine Lehre« eines Naturschutzes ohne jegliches Management vielerorts kontraproduktiv und unnatürlich. »Prozessschutz ist gut, wir wollen ja natürliche Prozesse, aber eben mit Weidetieren«, sagt Nickel.

Große Weidetiere sind Ökosystemingenieure. Sie sorgen durch ihr Fressen, ihren Dung, ihr Wälzen und Scharren für Dynamik in der Landschaft und lassen ein abwechslungsreiches Mosaik aus offenen, halb offenen und bewaldeten Lebensräumen entstehen. Nachdem die wilden Weidetierherden dezimiert und etliche Arten ausgerottet waren, fehlte ihre landschaftsgestaltende Wirkung. Später, in der vom Menschen besiedelten Kulturlandschaft, übernahmen Nutztiere wie Rinder und Pferde einen Teil der ökologischen Funktion der wilden Pflanzenfresser. Zu dieser Zeit bevölkerten noch Steinadler, Blauracken, Rotkopfwürger, Großtrappen, Triele und viele weitere heute verschwundene Arten die Lande. Mit der Modernisierung der Landwirtschaft wurden die Weidetiere dann zunehmend durch Maschinen ersetzt oder in den Stall verbannt. Ihr landschaftsprägender Einfluss ging verloren. Heute werden selbst in Nationalparks die wenigen verbliebenen wilden Weidetiere wie Rothirsche, Rehe und Wildschweine im Interesse der angrenzenden Forst- und Landwirtschaft bejagt.

Zurück zur Beweidung

Die Vorstellung, dass Europa ohne Zutun des Menschen fast ganz von einem dichten Urwald bedeckt wäre, geistert ebenso hartnäckig durch die Köpfe, wie die Schreckensbilder von durch Überweidung und Erosion zerstörten Böden. Ein zu hoher Viehbesatz und intensive Koppelhaltung hätten die Beweidung unter Naturschützern in Verruf gebracht, meint Nickel. Richtig umgesetzt, könne sie aber eine Lösung für viele Probleme im Natur- und Landschaftsschutz sein. Deswegen engagiert er sich im Verein »Naturnahe Weidelandschaften«. Der Verein propagiert eine extensive Beweidung, die sich in ihrer geringen Dichte und dynamischen Wirkung an die natürlichen Vorkommen wilder Weidetiere anlehnt. Dazu eignen sich Wildtiere wie Wisent, Elch und Rothirsch ebenso wie ursprüngliche Nutztierrassen, etwa Konik-Ponys oder Hochlandrinder.

Ziel dieses neuen Naturschutzansatzes, der auch als »Rewilding« oder »Wilding« bezeichnet wird, ist es, die natürliche Dynamik der Ökosysteme wieder anzukurbeln. Je größer das gemanagte Gebiet und je vernetzter die Naturgebiete in der Landschaft, desto weniger Eingriffe durch den Menschen sind dabei nötig. Bis dahin, dass die Kadaver gestorbener Tiere auf der Fläche verbleiben dürfen. Wie erfolgreich so eine »Naturschutzbeweidung« sein kann, lässt sich inzwischen in diversen Projekten in ganz Europa beobachten. Im holländischen Schutzgebiet Kraansvlak trotten Wisente durch die Dünen, im südenglischen Landgut Knepp Castle begeistern Rothirsche, Longhorn-Rinder und Exmoor-Ponys die zahlreichen Safarigäste und in der Oranienbaumer Heide bei Dessau dürfen Heckrinder und Konikpferde ganzjährig weiden.

© Gernot Kunz, Karl-Franzens-Universität Graz (Ausschnitt) Kleine und große Grasverwerter Auf den offenen Flächen im Süden des Hainich-Nationalparks hat der Zikadenspezialist Herbert Nickel auch die Thüringer Dolchzirpe gefunden: eine bedrohte Trockenrasen-Art, die nur in einem kleinen Verbreitungsgebiet in Zentraleuropa vorkommt. Sie ernährt sich vom Trifthafer, einem Gras, das früher als Echter Wiesenhafer bekannt war, bis sich herausstellte, dass es Wiesen – auf denen regelmäßig gemäht wird – meidet und eigentlich Weiden bevorzugt. In den Rodachauen bei Stressenhausen in Südthüringen hat ein Team um Nickel die Artenzahl der Zikaden auf einer nach gängigen Naturschutzvorgaben gemähten Referenzwiese mit einer fünf Jahre lang extensiv beweideten Fläche verglichen: Auf den Weiden fanden sich mehr als doppelt so viele Arten dieser kleinen Zirpen und bis zu viermal so viele Individuen.

Ein bisschen Wildnis

Volker Scherfose, bis Ende Januar stellvertretender Abteilungsleiter für Biotop- und Gebietsschutz im Bundesamt für Naturschutz, kann den neuen Weidekonzepten vieles abgewinnen. Er befürchtet aber eine Instrumentalisierung der Diskussion. Immer wieder würden Stimmen laut, die darauf aus seien, Nationalparks und andere Schutzgebiete zu schwächen. »Wenn wir uns den Zustand der Natur in Deutschland anschauen, dann brauchen wir aber nicht weniger Nationalparks, sondern mehr«, sagt Scherfose. Insgesamt gebe es noch viel zu wenig Prozessschutz in Deutschland.

Ähnlich sieht es der Leiter des Hainich-Nationalparks Großmann. Man könne auf begrenzter Fläche nicht alle Ziele gleichzeitig erreichen, so erstrebenswert sie auch sein mögen. Nationalparks machen in Deutschland nur sechs Promille der Landesfläche aus. »Müssen wir ausgerechnet auf diesen sechs Promille lenkend eingreifen, indem wir festlegen, welche Tiere in welcher Dichte auf welchen Flächen ›wilde Natur‹ oder ›Wildnis‹ gestalten?«

Zumal die Erfahrungen in Gebieten wie der Oranienbaumer Heide zeigen, dass die Großtierherden keineswegs sich selbst überlassen werden können. Dazu bräuchten sie Platz für saisonale Wanderungen, außerdem Bestandsgrößen, in denen es nicht auf Dauer zu Inzucht kommt, und nicht zuletzt fehlen fast immer die Beutegreifer, die sie in Schach halten, ohne sie auszurotten. Mit dem Anspruch der Nationalparks »Natur Natur sein« zu lassen, ist das schwer zu vereinbaren.

Aber muss man es überhaupt in Einklang bringen? Die Probleme im deutschen Naturschutz, sagt Großmann, lägen nicht auf den 0,6 Prozent der Landesfläche, in denen die Nationalparkregeln gelten, sondern in den übrigen 99,4 Prozent. Und auch Volker Scherfose moniert, dass sich Naturschutz in Deutschland meist nur auf kleinen »Inseln« abspiele, umgeben von einer Agrarlandschaft, die immer eintöniger und stiller wird.

»Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, die Bedeutung der Weidetiere für die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft, aber auch in den Schutzgebieten stärker zu berücksichtigen«, meint Thomas Fartmann. Sein Mitarbeiter Florian Fumy hat für seine Doktorarbeit im Südschwarzwald die Effekte großflächiger, ungedüngter Rinderweiden auf die Artenvielfalt untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, wie gut solche Weidesysteme für die Artenvielfalt sind. In Form von Allmenden waren sie bis Mitte des 20. Jahrhunderts prägender Bestandteil europäischer Kulturlandschaften. Großflächige extensive Rinderbeweidung wieder einzuführen, würde den Offenlandarten zu vielen neuen Lebensräumen verhelfen.

Zum Motto »Natur Natur sein lassen« gehört auch die Präsenz heimischer Wildtiere: von Wisent, Elch und Rothirsch bis zu Wildschwein und Biber. Wo wilde Pflanzenfresser fehlen oder nicht geduldet werden, können urige Pferde und Rinder wie Konik-Ponys, Wasserbüffel oder Galloways als Ersatz dienen – und uns eine Menge Arbeit abnehmen bei der dringlichen Aufgabe, widerstandsfähige Landschaften aufzubauen.