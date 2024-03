Bionik: Neu entdeckter Effekt verbindet Gewebe und Metall

Ein neuer Effekt macht es möglich, Metalle dauerhaft mit weichen Gelen und sogar biologischen Geweben zu verbinden. Weiche, wasserhaltige Materialien auf starre Oberflächen zu kleben, war bisher sehr aufwändig oder gar ganz unmöglich. Doch tatsächlich gibt es eine einfache Lösung, berichtet eine Arbeitsgruppe um Srinivasa Raghavan von der University of Maryland. Man kann eine große Bandbreite von weichen Stoffen fest mit Metall- oder Graphitoberflächen verbinden. Dazu muss man zwischen diesen für kurze Zeit lediglich eine Spannung von wenigen Volt anlegen, anschließend haften die Materialien dauerhaft aneinander. Der Mechanismus könnte neue, von der Biologie inspirierte Maschinen ermöglichen.

In der Biologie sind feste Verbindungen zwischen harten und weichen Materialien – zum Beispiel Knochen und Sehnen – weit verbreitet, für die menschliche Technik jedoch sind solche Kontakte ein enormes Problem. Die beteiligten Oberflächen müssen dazu aufwändig chemisch behandelt werden, und auch das funktioniert nicht immer. Umso überraschender ist nun, wie einfach und vielseitig der von den Fachleuten neu entdeckte Effekt ist. Die entstehende Klebewirkung zwischen den Stoffen ist oft so stark, dass das weiche Material eher durchreißt, als sich von der Oberfläche zu lösen. Wie die Verbindung zu Stande kommt, ist noch weitgehend unklar.

Die Arbeitsgruppe platzierte zuerst Graphitelektroden an beiden Seiten eines Zylinders aus Acrylamidgel und legte eine Spannung von fünf Volt an. Nach drei Minuten war das Gel mit der positiv geladenen Anode fest verbunden. Weitere Experimente zeigen, dass das auf der einen Seite auch mit Metallen funktioniert – und auf der anderen Seite mit allerlei biologischen Materialien: Kartoffeln, Äpfel, Bananen, Tomaten, Knoblauch, Hähnchenbrust … Und die Verbindung hält sogar, wie sich zeigte, unter Wasser. Allen gemein ist, dass das harte Material elektrisch leitend sein muss und das weiche ein Ionenleiter, in dem sich in Wasser gelöste geladene Teilchen frei bewegen können.