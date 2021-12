Neues Material: Hydrogel ist wabbelig und glashart

Am Ende produzierten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so ein gegen Druck kaum nachgebendes Gel: Wir waren überrascht, sagt Teammitglied Jade McCune in einer Pressemitteilung, dass das Gel so schwer zu komprimieren ist. Chemische Modifikationen an den Gastmolekülen in den Cucurbitil-Hohlräumen verändern die Eigenschaften deutlich. Am Ende gelang es den Wissenschaftlern durch Experimente mit solchen Modifikationen ein eher gummiartiges Ausgangsprodukt zu einem glasharten Endprodukt zu machen.

Im Prinzip ist nun die Konstruktion verschiedenster Typen neben dem neuen glasigen Hydrogel denkbar. Ihr Produkt würde es nun jedenfalls aushalten, wenn ein Elefant darauftrete, so die Forschergruppe – oder wenn eben ein Auto darüberrolle. Das Polymernetzwerk nehme auch bei zwölf aufeinander folgenden Belastungs-Entlastungs-Zyklen mit einem Kompressionsdruck von 100 Megapascal keinen Schaden, bleibe elastisch und regeneriere sich innerhalb von 120 Sekunden vollständig. Mit dem neuen Material könnten in Zukunft etwa bessere implantierbare Bioelektronikanwendungen verwirklicht werden, hofft das Team – oder eben verschiedene andere auf Hydrogelen basierende Applikationen gebaut werden, die elastisch und hart zugleich sein sollen.