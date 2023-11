Antihaftbeschichtung: Das rutschigste Material überhaupt

Fachleute haben die wohl rutschigste Oberfläche der Welt geschaffen. Wie das Team um Sakari Lepikko von der Aalto University im finnischen Espoo berichtet, schlittern Wassertropfen von dem neu geschaffenen Material so schnell hinunter wie von keinem anderen. Stoffe wie dieser könnten als Antihaftbeschichtung für verschiedenste Anwendungen interessant werden.

Was sich die Chemikerinnen und Chemiker ausgedacht haben, ist nicht nur irgendein neues Material. Vielmehr brachten sie auf einem festen Grundkörper aus Siliziumdioxid eine einzelne Schicht aus Wasser abweisenden Molekülen auf. Diese Schicht hat eine Besonderheit: Sie wird erst so richtig rutschig, weil sich die Moleküle selbst organisieren und ständig in Bewegung sind.

Spärlich gesäte Antihaftmoleküle zeigen eine besondere Wirkung

Die Moleküle der Wahl besitzen einen Wasser liebenden Kopf aus Siliziumtrichlorid, an dem eine Wasser abweisende Kohlenwasserstoffkette hängt. Der Kopf bindet an die Oberfläche aus Siliziumdioxid, die dazu vorher mit ebenfalls Wasser liebenden OH-Gruppen versehen wurde. Normalerweise würde man erwarten, dass die Oberfläche für Wasser umso schlüpfriger wird, je mehr der Antihaftmoleküle anwesend sind. Anders jedoch die Beobachtungen des finnischen Teams: Am schlechtesten konnten sich die Wassertröpfchen an der Oberfläche halten, wenn sehr viele der Moleküle anwesend waren – oder besonders wenige.