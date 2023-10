Neuer Superkontinent : Ein Heißplanet ohne Säugetiere

Wie es um das Klima dieses neuen Superkontinents bestellt sein wird, haben Alexander Farnsworth von der University of Bristol und Kollegen modelliert. Ihre Ergebnisse erschienen nun im Fachmagazin »Nature Geoscience«. Sie fanden heraus, dass ein Großteil von Pangaea Ultima wegen des vulkanisch bedingten CO 2 -Ausstoßes Temperaturen von über 40 Grad Celsius aufweisen wird, was für die meisten Säugetiere lebensfeindlich ist.

© Alex Farnsworth, University of Bristol Lufttemperatur im Jahresverlauf | Die Bedingungen auf Pangaea Ultima liegen außerhalb der Zone, in der Säugetierleben derzeit möglich ist. Nur extreme Spezialisten können sich in der großen Wüste im Innern des Kontinents behaupten, glaubt Farnsworth.

Regionen in der Mitte des Superkontinents, die weit von den Ozeanen entfernt sind, würden sich in lebensfeindliche Wüsten verwandeln, in denen kein Säuger leben kann, von einigen »sehr spezialisierten« einmal abgesehen, sagt Farnsworth. Die Trockenheit würde auch verhindern, dass größere Menge an Silikatgesteinen in die Ozeane gespült wird, wodurch normalerweise CO 2 aus der Atmosphäre entfernt wird.

Auch eine gegenüber heute erhöhte Sonnenstrahlung wird die Erwärmung vorantreiben. Wenn sich Pangaea Ultima bildet, dürfte die Sonne rund zweieinhalb Prozent leuchtkräftiger sein als heute, da der Stern mehr von seinem Wasserstoffvorrat verbrannt hat, wodurch der Kern schrumpft, was wiederum die Fusionstätigkeit steigert.