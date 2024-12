Astronomie: Szenenews im Dezember 2024

Ein SkyPole für Heidelberg

Auf dem Gelände der Landessternwarte in Heidelberg, wo der Himmel dunkler und unverbauter ist als in der Stadt, steht mit SkyPole eine kürzlich fertig gestellte Visiervorrichtung, die beim Auffinden heller Himmelsobjekte mit bloßem Auge hilft. So lassen sich der Mond, die Planeten, Sterne sowie ganze Sternbilder anpeilen. In der Mitte der Anlage befindet sich ein zehn Meter hoher Mast, an dem auf unterschiedlicher Höhe drei farbige Leuchtmarken angebracht sind. Rundherum ordnen sich 520 Platten mit selbstleuchtender Beschriftung in einem ringförmigen Koordinatensystem an.

Auf einem Bildschirm außerhalb des Kreises ist abrufbar, welche Himmelsobjekte im Moment zu sehen sind. Ein Computer berechnet die Koordinaten in Echtzeit und teilt den Interessierten mit, auf welche der Platten man sich stellen sollte und welche der drei in verschiedenen Farben leuchtenden Marken am Mast man in den Blick nehmen muss, um das ausgewählte Objekt zu finden. Sonne, Mond und unter Umständen sogar die Venus können auch am Taghimmel erblickt werden, so dass sich ein Besuch zu jeder Zeit lohnt.

Neben interessierten Laien, die SkyPole allein oder in Gruppen besichtigen können, ist ein Besuch auch für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende interessant. Für Lehrkräfte finden überdies regelmäßig Fortbildungen statt. Die Klaus Tschira Stiftung hat das Projekt ermöglicht. Führungen können bei Carmen Müllerthann vom Haus der Astronomie per E-Mail angefragt werden: muellerthann@mpia.de.