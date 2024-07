Astronomie: Szenenews im Juli 2024

100 Jahre Sternwarte Greifswald

Nach umfassenden Sanierungsarbeiten kann die Greifswalder Sternwarte am 12. Juli 2024 wiedereröffnet werden. Dieses Datum markiert das 100-jährige Jubiläum der Erstinbetriebnahme des Carl-Zeiss-Doppelteleskops, das aus einem historischen 20-Zentimeter-Refraktor und einer 40 Zentimeter Cassegrain-Optik besteht. Der Greifswalder Sternwarte e. V. engagiert sich für den Erhalt des wertvollen Instrumentariums und das Weiterführen der mehr als 250-jährigen Tradition der astronomischen Forschung. Es gibt über das Jahr verteilt Veranstaltungen wie Führungen und Himmelsbeobachtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, über die Sie sich auf der Seite www.sternwarte-greifswald.com informieren können.

23. Astronomietage »Mirasteilas«

Am 6. und 7. September 2024 treffen sich Hobbyastronomen aus ganz Europa in der Nähe von Falera in der Schweiz, um bei den 23. Astronomietagen gemeinsam zu beobachten und Erfahrungen auszutauschen. Auf einer Höhe von etwa 1200 Metern liegt das Beobachtungsgelände Chinginas unterhalb der Sternwarte Mirasteilas. Der Platz ist frei von jeglichem Fremdlicht und bietet, umgeben von Natur, beste Beobachtungsbedingungen für die Besucher. Eigene Teleskope können mitgebracht und auf der Wiese aufgebaut werden. Alle Details und Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie unter www.mirasteilas.net/.

29. Internationales Teleskoptreffen (ITT)

Im österreichischen Kärnten findet vom 29. September bis zum 6. Oktober 2024 das mittlerweile 29. Internationale Teleskoptreffen statt. Auf der Emberger Alm in 1800 Meter Höhe treffen sich Hobbyastronomen, Händler, Vortragende und weitere Interessierte. Ziel ist, den Austausch zu fördern, gemeinsam zu beobachten und Astrofotografie zu betreiben. Die Veranstalter empfehlen unbedingt eine frühzeitige Zimmerreservierung. Weitere Informationen finden Sie unter suw.link/2408-SN1.

Earth Night 2024

Am 6. September ist es wieder so weit: Die nächste Earth Night findet statt. Bei der jährlichen Aktion gegen Lichtverschmutzung und -verschwendung werden Menschen ab Einbruch der Dunkelheit – spätestens ab 22 Uhr – aufgefordert, für eine ganze Nacht künstliche Außenlichter so weit wie möglich zu reduzieren oder abzuschalten. Durch die Teilnahme an der Earth Night soll signalisiert werden, dass man sich zukünftig für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Außenlicht einsetzt, um störende Lichteinflüsse deutlich zu reduzieren. Die Aktion findet dieses Jahr an einem Freitag kurz nach der Neumondnacht statt. Sie wurde im Jahr 2020 von Manuel Philipp – dem Initiator und Leiter der »Paten der Nacht«, einer gemeinnützigen Organisation in Deutschland – ins Leben gerufen. Mittlerweile wird sie von fast 100 offiziellen Unterstützern gefördert. Hintergründe gibt es unter www.earth-night.info/.

Mondatlas im Großformat

Den sehr gelungenen Duplex Moon Atlas von Ronald Stoyan aus dem Oculum-Verlag konnten wir bereits in einer Rezension vorstellen (siehe SuW 4/2024, S. 75). Dort gab es die Anregung, den Atlas auch im A3-Format herauszubringen, um der hohen Auflösung der Druckvorlagen – 145 Meter pro Pixel – gerecht zu werden. Das Team des Oculum-Verlags möchte nun mit einer anonymen Online-Umfrage das allgemeine Interesse an einer großformatigen Ausgabe evaluieren. Die Möglichkeit zur Teilnahme besteht unter suw.link/2408-SN2.