Atmosphärenchemie: Ozonloch über Antarktis erreicht erneut Rekordausdehnung

Spekulationen über Ursachen für starken Ozonschwund

Auch wenn es zu früh ist, um die genaue Ursache des starken Ozonschwunds zu benennen, spekulieren Forschende bereits über mögliche Faktoren. So könnte zum einen der Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai im Januar 2022 eine Rolle spielen. Der Ausbruch habe viel Wasserdampf in die Atmosphäre geblasen, durch den sich wiederum mehr polare Stratosphärenwolken gebildet haben könnten. In denen reagieren FCKW und beschleunigen den Ozonabbau, erklärt Inness. »Der Wasserdampf könnte auch zur Abkühlung der antarktischen Stratosphäre beitragen, was die Bildung dieser polaren Stratosphärenwolken weiter begünstigt und zu einem stärkeren Polarwirbel führt.«

Denn: Je kälter die Stratosphäre, desto stärker der Ozonabbau. Einige Fachleute vermuten, dass die globale Erwärmung die Stratosphäre zusätzlich kühlt und den Effekt damit noch verstärkt. Das lässt sich bislang allerdings noch schlecht belegen, da die beteiligten Prozesse sehr dynamisch sind und sich von Jahr zu Jahr stark verändern. Hinzu kommt, dass es zuletzt wohl immer wieder zu Verstößen gegen das global vereinbarte Verbot von FCKW gekommen ist. Laut einer Studie im Fachmagazin »Nature Geoscience« ist die Konzentration mancher zu dieser Gruppe gehörenden Stoffe in den zurückliegenden zehn Jahren immer weiter angestiegen. In welchen Ländern sich die Quellen befinden, konnte das Forschungsteam nicht klären.

Obwohl sich das Ozonloch also derzeit beunruhigend weit über der Antarktis auftut, ist es in den zurückliegenden 20 Jahren im Mittel wieder etwas kleiner geworden, als es noch in den 1980er Jahren war. Einem im Oktober 2022 veröffentlichten Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zufolge ist die Ozonschicht sogar auf einem guten Weg, sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte vollständig zu erholen. Wissenschaftler sagen derzeit voraus, dass sie bis etwa 2050 wieder ihren normalen Zustand erreicht haben wird – jedoch nur, wenn die Staatengemeinschaft weiter an ihrem Ziel festhält, ozonschädigende Stoffe zu vermeiden.