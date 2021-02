Polynome: Hilberts 13. Problem

In der Mathematik erzielt man selten einen Erfolg. »Das Schwierige an dem Fach ist, dass man in 90 Prozent aller Fälle scheitert, und man muss die Art von Mensch sein, die damit klarkommt«, sagte Brendon Farb einmal auf einer Dinnerparty. Als ein anderer Gast, ebenfalls Mathematiker, verwundert fragte, ob er wirklich in einem von zehn Fällen erfolgreich sei, gab er schnell zu: »Nein, nein. Ich habe mit meiner Quote übertrieben – sehr sogar.«

Farb, ein Topologe an der University of Chicago, könnte nicht glücklicher über seinen jüngsten Misserfolg sein. Es betrifft ein jahrhundertealtes Problem, das kurioserweise sowohl gelöst als auch ungelöst ist. In seiner berühmten Rede im Jahr 1900 beim Internationalen Mathematikerkongress stellte David Hilbert die Aufgabe an 13. Stelle jener 23 bedeutenden Probleme auf, von denen er voraussagte, sie würden das zukünftige Jahrhundert prägen. Es hat mit einer Lösung von Polynomgleichungen siebten Grads zu tun.

Polynome bestehen aus Koeffizienten und potenzierten Variablen, die durch Addition und Subtraktion miteinander verbunden sind. Der Grad entspricht dem höchsten Exponenten, der darin auftritt. Mathematiker haben bereits ausgefeilte Methoden entwickelt, um die Nullstellen von Polynomen zweiten, dritten und zum Teil vierten Grades zu lösen. Diese Formeln (etwa die aus der Schule bekannte p-q-Formel oder Mitternachtsformel) bestehen aus algebraischen Operationen, das heißt Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division und Wurzelziehen. Je höher der Exponent, desto sperriger wird eine Lösungsformel – falls sie überhaupt existiert.

Bis zum vierten Grad

Denn eine solche allgemeine Formel lässt sich bloß für Polynome bis vierten Grads angeben. Um die Nullstellen derartiger Gleichungen mit höheren Exponenten zu berechnen, muss man auf andere Verfahren zurückgreifen. Dennoch lassen sich die Lösungen durch algebraische Operationen, gepaart mit Funktionen, die ebenfalls algebraisch sind und von mehreren Parametern abhängen, bestimmen. Hilberts 13. Problem dreht sich um die Frage, ob man Polynome siebten Grads mit Hilfe von algebraischen Funktionen, die von lediglich zwei Variablen bestimmt werden, lösen kann.

Wahrscheinlich lautet die Antwort darauf nein. Für Farb geht es aber nicht nur um das Lösen einer Gleichung. Ihm zufolge gehört es zu einem der grundlegendsten offenen Probleme des Fachs, weil es zu weiteren tief greifenden Fragen führt: Wie kompliziert sind Polynome, und wie lässt sich das bestimmen? »Ein großer Teil der modernen Mathematik wurde erfunden, um Nullstellen solcher Gleichungen zu verstehen«, erklärt Farb.

Das Problem ließ ihn und seinen Kollegen Jesse Wolfson von der University of California, Irvine, nicht mehr los – und sie forschen noch heute daran. Sie haben auch Mark Kisin, einen guten Freund von Farb, der Zahlentheoretiker an der Harvard University ist, hinzugezogen. Von einer Lösung sind sie jedoch weit entfernt, gibt Farb zu.