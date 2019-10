Archäologie: Rätselhafte »Hügeli« am Schweizer Bodenseeufer sind 5500 Jahre alt

Bisher zählen Archäologen 170 Steinerhebungen, die in einer langen Reihe und parallel zum Schweizer Bodenseeufer bei Uttwil verlaufen. Die Funktion der runden Steinformationen haben die Forscher zwar noch nicht erschlossen, dafür ist es ihnen jetzt gelungen, das Alter der Steinanlage zu bestimmen. Wie das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau berichtet, ergab eine Radiokarbondatierung, dass die Hügelreihe vor 5500 Jahren während der Jungsteinzeit angelegt worden war.

Die Steinhügel liegen bis zu fünf Meter tief im Wasser und haben zum Teil monumentale Ausmaße: zwischen 15 und 30 Meter im Durchmesser. Allerdings erheben sich die flachen Steinsetzungen nur ungefähr einen halben Meter vom Seegrund. Die Archäologen um Grabungsleiter Urs Leuzinger vom Amt für Archäologe des Kantons Thurgau sprechen daher auch lieber von schweizerdeutsch »Hügeli« statt Hügeln.

Pfosten aus Pappelholz | Bei den Grabungen an einem der »Hügeli« entdeckten die Archäologen auch Hölzer »in situ«, etwa diesen Pfosten aus Pappelholz.

Per Bagger haben die Archäologen nun einen Grabungsschnitt durch eine der Steinsetzungen, »Hügel 5«, geführt und unter Wasser ein zwei Meter breites Profil frei gelegt. Zwischen den Steinen konnten sie zudem mit Beilen zugeschlagene Pfosten aus Pappel- und Eschenholz bergen. Radiokarbondatierungen der Funde ergaben, dass zumindest »Hügel 5« vor 5500 Jahren während der Jungsteinzeit angelegt worden war. In dieser Epoche bis ungefähr ans Ende der Bronzezeit, um 800 v. Chr., hatten die Menschen am Bodensee zahlreiche Pfahlbausiedlungen errichtet. Im Zusammenhang mit der Hügelreihe konnten die Archäologen jedoch bislang keine Reste von Pfahlbauten aufspüren.