Astronomie: Rendezvous mit einem interstellaren Eindringling

© NASA, ESA and J. DePasquale (STScI) 2l/Borisov

Eine Zigarre und ein gewöhnlicher Komet

Im Gegensatz dazu sieht 2I/Borisov aus wie ein gewöhnlicher Komet. Und Forscher fangen gerade erst an, ihn eingehender zu beobachten. »Wir sind brennend an der chemischen Zusammensetzung interessiert, um zu sehen, ob er sich von denen im Sonnensystem unterscheidet«, sagt Karen Meech, Astrobiologin an der University of Hawaii in Honolulu. Bisher ist so viel klar: 2I/Borisov ist rötlich gefärbt und sprüht kontinuierlich Staubpartikel. Sein Kern ist vergleichsweise klein, vielleicht nur einen Kilometer breit, aber das kann auch bei Sonnensystemkometen vorkommen.

»Nach 1I/'Oumuamua mussten wir unsere Vorstellung von interstellaren Objekten vollständig überdenken«, sagt Matthew Knight, ein Kometenspezialist an der University of Maryland. »Aber der zweite Besucher sieht bisher so aus, wie wir es von einem Kometen erwarten würden, der von einem anderen Stern ausgestoßen wurde.« Das sei beruhigend, findet Knight. Denn es deutet darauf hin, dass die Sternensysteme, in denen sich fremde Welten bilden, unserem eigenen sehr ähnlich sein könnten.

Neue Messdaten zu 2I/Borisov ließen nach der Entdeckung nicht lange auf sich warten. Nur drei Wochen nachdem er zum ersten Mal gesichtet wurde, richteten Astronomen das 4,2 Meter große William-Herschel-Teleskop auf den Kanarischen Inseln auf den Kometen und entdeckten Cyanidgas-Moleküle, die vom Kern des Himmelskörpers wegströmen. Erstmalig detektierten sie damit Gas, das von einem außerirdischen Besucher des Sonnensystems ausgeht.

Am 11. Oktober nutzte ein anderes Forschungsteam ein 3,5-Meter-Teleskop in New Mexico und wies so Sauerstoff nach, der ebenfalls auf Borisov zurückgeht. Das Gas stammt wahrscheinlich von Wasser, das im Kern des Kometen zerfällt – die erste Entdeckung von Wasser aus einem fremden Sternsystem, das in das unsere eindringt. In Kombination sind die Mengen an Zyanid und Wasser, die vom Kometen sprühen, allerdings keine große Überraschung: Sie entsprechen dem, was Astronomen bereits bei vielen anderen Kometen beobachtet haben.

Forscher hoffen, zusätzliche Moleküle im Umfeld von 2I/Borisov zu entdecken, zum Beispiel Kohlenmonoxid. Wenn er sich weiter der Sonne nähert, wird deutlicher werden, inwieweit er seinen Verwandten aus dem Sonnensystem ähnelt.

Die ersten Beobachtungen deuten bereits darauf hin, dass 2I/Borisov vergleichsweise wenige Kohlenstoffkettenmoleküle enthalten könnte. Etwa 30 Prozent der Kometen im Sonnensystem sind ähnlich kohlenstoffarm. Üblicherweise kommen sie aus der Sonnennähe und nicht aus der entlegenen Oortschen Wolke.