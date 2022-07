Taktische Nuklearwaffen: Warum die Gefahr eines Atomkriegs steigt

Was taktische Atomwaffen sind, ist unklar

In dieser Vorstellung des »begrenzten nuklearen Konflikts« sollen zwar Feldschlachten auch mit Atombomben geführt werden. Das aber, ohne den vernichtenden Gegenschlag mit hunderten Interkontinentalraketen auszulösen, der während des Kalten Kriegs bei jeder Konfrontation der Atommächte im Raum stand. Der Haken daran: Niemand weiß, ob sich Atomkriege auf diese Weise begrenzen lassen oder ob sie schließlich doch eskalieren. Grund dafür ist auch die Unsicherheit, was taktische Atomwaffen eigentlich sind. »Das ist zunächst eine künstliche Kategorie«, erklärt Neuneck.

Einen eindeutigen technischen Unterschied zwischen strategischen und taktischen Atomwaffen gibt es nicht. Taktische Waffen haben nicht grundsätzlich weniger Sprengkraft, und außerdem kann man bei einem großen Teil der modernen Atomsprengköpfe zwischen mehreren möglichen Explosionsstärken wählen. Zum Beispiel, indem man bei der Explosion kleine Mengen Fusionsbrennstoff einspritzt oder zusätzliche Neutronen, die die Kettenreaktion verstärken. Bei Wasserstoffbomben wiederum kann man die erste Stufe, in der die Kernspaltung stattfindet, vom Fusionsbrennstoff abtrennen, so dass nur die schwächere Kernspaltungsexplosion stattfindet.

Zwar kann man solche Waffen auch nach Art und Reichweite der Trägersysteme einteilen, aber auch das nicht eindeutig – am ehesten lassen sich strategische und taktische Waffen auf Grund der Rüstungskontrollverträge bei den USA und Russland unterscheiden, die Interkontinentalraketen besitzen, die Städte in tausenden Kilometern Entfernung treffen können. In einem Konflikt zwischen Nachbarstaaten, zum Beispiel Indien und Pakistan, verschwimmen diese Unterschiede. Dort können unter Umständen die gleichen Waffen sowohl Schlachtfelder als auch feindliche Einrichtungen erreichen. Neuneck sagt: »Wenn wir über die Staaten jenseits der USA und Russland reden, können wir fragen: Welchen Zweck haben da die Atomwaffen? Kann man die überhaupt noch als taktisch oder strategisch bezeichnen?«

Nukleardoktrinen: No first use und ist die Ausnahme

Eine zentrale Rolle spielt die Nukleardoktrin eines Landes – also die öffentlich erklärten Bedingungen, unter denen ein Land Atomsprengköpfe einsetzen würde. Bisher hat mit China lediglich ein Land kategorisch ausgeschlossen, als erstes Atomsprengköpfe einzusetzen – ein Konzept, das man als No first use bezeichnet. Indien verfolgt eine ähnliche Politik, mit dem kleinen Unterschied, dass sich das Land vorbehält, auch auf Angriffe mit chemischen und biologischen Waffen nuklear zu reagieren.