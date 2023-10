Salmiak: Gibt es einen sechsten Grundgeschmack?

Der Geschmack für Salmiak ist natürlich keine evolutionäre Anpassung an die Produkte der Süßwarenindustrie. Stattdessen sind die Wissenschaftler überzeugt, dass diese Geschmackskomponente zur Erkennung von Ammonium (NH 4 +) und Ammoniak (NH 3 ) dient – beides Abbauprodukte von Aminosäuren, die in hoher Dosierung toxisch sind. Das würde erklären, warum der OTOP1-Rezeptor im Tierreich so weit verbreitet ist und nicht nur bei Menschen und Mäusen, sondern auch bei Würmern wie C. elegans auftritt.

Ob der »Salmiakgeschmack« als neuer, sechster Grundgeschmack von der Wissenschaftsgemeinde akzeptiert wird, könne sich erst nach weiterer Forschung zeigen. Nachdem der japanische Forscher Kikunae Ikeda Anfang der 1900er Jahre erstmals die Existenz der Geschmackskomponente umami postuliert habe, dauerte es rund 80 Jahre, bis ihm die Fachwelt darin gefolgt sei, schreibt Limans Uni in einer Pressemitteilung. Die Zukunft wird zeigen, ob es diesmal schneller geht.