Salzlösungen: Studie stellt Lehrbuchwissen über Wasser in Frage

Eine neu erschienene Studie stellt die Ansichten über eine der wichtigsten Oberflächen des Planeten in Frage: die Grenzfläche zwischen den Ozeanen und der Luft. Die Wasseroberfläche sei völlig anders zusammengesetzt und aufgebaut als bislang angenommen, schreibt eine Arbeitsgruppe vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Bisher gingen Fachleute davon aus, dass sich an der Grenze zur Luft eine elektrische Doppelschicht aus Ionen, den elektrisch geladenen Bestandteilen der Salze, bildet. Tatsächlich jedoch bestehe die äußerste Schicht meist aus reinem Wasser, berichtet das Team um Yair Litman und Mischa Bonn in der Fachzeitschrift »Nature Chemistry«. In der Wasserschicht direkt darunter wiederum seien die geladenen Teilchen stark angereichert. Die Struktur dieser Grenzfläche wirkt sich auf die Wechselwirkung von Ozeanen und Atmosphäre aus, die für Wetter und Klima entscheidend ist. Sie spielt aber auch eine wichtige Rolle bei vielen technischen Prozessen.

Die Grenzfläche zwischen Wasser und anderen Stoffen ist nur wenige Moleküle dick, doch sie ist eine besondere Zone. Oft spielen sich hier entscheidende Vorgänge ab, zum Beispiel, wenn Wasser von der Meeresoberfläche verdunstet oder eine Autobatterie Strom erzeugt. Die Moleküle sind in der Grenzschicht strenger geordnet als im Großteil des Wassers : Während sie überall sonst ziemlich zufällig herumflitzen, zwingt die nahe Grenze den benachbarten Molekülschichten eine höhere Ordnung auf . Doch welche ist das? Bei elektrischen Prozessen, etwa der Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser, weiß man dank präzise gemessener Ströme und Spannungen an den Elektroden recht viel über Strukturen an der Kontaktfläche. Dagegen ist die Grenze zwischen Wasser und Luft sehr schwer zu erforschen.

Anhand bisheriger Untersuchungen vermuteten Fachleute, dass sich immer eine Sorte von geladenen Teilchen an der Oberfläche anlagert: im Fall des Salzes NaCl zum Beispiel das negativ geladene Chlorid (Cl–). Die Wassermoleküle besitzen eine positive und eine negative Seite und richten demnach ihre positiven Enden zu den Ionen an der Grenzschicht aus. Ihre negativen Enden zeigen dann nach unten, so dass sich dort die positiv geladenen Natriumionen (Na+) sammeln. So bildet sich die elektrische Doppelschicht.