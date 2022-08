LARES-2: Discokugel-Satellit soll Einsteins Theorie auf die Probe stellen

Exklusive Übersetzung aus

Der Laser Relativity Satellite 2 ist am 13. Juli 2022 vom Weltraumbahnhof der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Kourou, Französisch-Guayana, gestartet. LARES-2 wurde von der italienischen Raumfahrtagentur (ASI) für rund 10 Millionen Euro gebaut und hob beim Jungfernflug einer verbesserten Version der europäischen Vega-Rakete ab.

Die Leistung der Vega-C war »spektakulär«, sagt der Leiter der Mission, Ignazio Ciufolini, Physiker an der Universitá del Salento in Lecce, Italien. »ESA und ASI haben den Satelliten mit einer Genauigkeit von nur 400 Metern in seine Umlaufbahn gebracht.« Diese präzise Positionierung wird dazu beitragen, die Qualität der Messungen der Forschenden zu verbessern, fügt Ciufolini hinzu.

»Dies ist ein großer Fortschritt für die Messung des Effekts«, sagt Clifford Will, ein theoretischer Physiker an der Universität von Florida in Gainesville.

Ein reflektierende Kugel rockt den Weltraum

LARES-2 ist eine Metallkugel, die mit 303 Reflektoren bedeckt ist und keine Elektronik oder Navigationskontrolle an Bord hat. Das Design der Discokugel ähnelt dem ihres Vorgängers LARES, einem 2012 gestarteten Experiment zur allgemeinen Relativitätstheorie, und einer Sonde namens LAGEOS, die von der NASA in den 1970er Jahren vor allem zur Untersuchung der Schwerkraft der Erde eingesetzt wurde.

Mit LARES-2 stecken etwa 295 Kilogramm Material in einer Kugel von weniger als 50 Zentimeter Durchmesser. Seine Dichte minimiert die Auswirkungen von Phänomenen wie dem Strahlungsdruck des Sonnenlichts oder dem schwachen Luftwiderstand der Erdatmosphäre in großen Höhen, sagt der Raumfahrtingenieur Antonio Paolozzi von der Universität La Sapienza in Rom. Nach Experimenten mit maßgeschneiderten Materialien hoher Dichte entschied sich das Team für eine handelsübliche Nickellegierung. Diese wies eine akzeptable Dichte auf und ermöglichte es LARES-2, sich ohne teure Flugzertifizierungstests für den Vega-C-Erstflug zu qualifizieren.