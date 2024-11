Beobachtungstipp: Saturnringe in Kantenstellung

Beim anstehenden Ereignis passiert die Erde am 23. März die Ringebene, und wir blicken so lange auf die unbeleuchtete Seite, bis die Ebene am 26. Mai von Saturn aus betrachtet von der Sonne durchlaufen wird. Anschließend wird die uns zugewandte Seite erneut beleuchtet, und die Ringe tauchen wieder auf. Im November 2025 wird die Öffnung der Ringe nochmals sehr schmal, verschwindet jedoch nicht mehr.

Saturn steht im kommenden März – und damit in der spannenden Phase – leider unbeobachtbar am Taghimmel. Am Abendhimmel bietet sich uns also jetzt die beste Gelegenheit, seine Ringe nahezu von der Kante wahrzunehmen. Die nächste Möglichkeit ergibt sich erst im Winter 2038/39. Bei dieser Kantenstellung wird es sogar zu insgesamt drei Passagen der Erde durch die Ringebene kommen, so dass die Ringe länger unsichtbar sein werden.