Zukunft der Menschheit: Sieben von acht Grenzen des Erdsystems sind überschritten

Die Grenze der Gerechtigkeit

Aufbauend auf dem Konzept der planetaren Grenzen haben die Forschenden nun den Aspekt der Gerechtigkeit in ihr Schema einbezogen – also, wie die Menschheit die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen für alle gerecht nutzen kann und nicht ungleich von Veränderungen oder Mangel betroffen ist. Im Detail führten die Fachleute drei Aspekte der Gerechtigkeit ein: So soll Gerechtigkeit gegenüber anderen Lebewesen und Ökosystemen gewährleistet sein, gegenüber den nächsten Generationen und gegenüber den Menschen der heutigen Generation. »Unsere sicheren und gerechten Grenzen können bei der Zielsetzung Orientierung geben, müssen aber auch durch gerechte Umgestaltungsprozesse verwirklicht werden, die den Menschen ein Mindestmaß an Zugang zu Ressourcen sichern«, sagt Koautorin Joyeeta Gupta von der Universität Amsterdam.

»Diese Studie legt nun den Fokus darauf, dass alle Regionen bewohnbar bleiben sollen, was nur gerecht ist, da die am meisten durch den globalen Klimawandel betroffenen Gebiete am wenigsten zur Klimaerwärmung beigetragen haben« Christian Franzke, Pusan National University in Südkorea

Zum Tragen kommt das Gerechtigkeitskonzept etwa beim Klimawandel: Während eine Erwärmung um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter von den Wissenschaftlern noch als »sicher« eingestuft wird, sehen sie eine Erwärmung um maximal ein Grad als »gerecht« an. Schon beim heutigen Stand seien mehrere zehn Millionen Menschen massiv vom Klimawandel betroffen, schreiben die Studienautoren. Diese Zahl werde sich mit jedem Zehntelgrad größerer Erwärmung drastisch erhöhen.

»Mit dem bisherigen Fokus auf globale Mittelwerte, zum Beispiel die globale Mitteltemperatur, werden alle Regionen gleich behandelt, was aber nicht realistisch ist«, erklärt Christian Franzke von der Pusan National University in Südkorea gegenüber dem Science Media Center. Franzke war nicht an der aktuellen Untersuchung beteiligt. »Diese Studie legt nun den Fokus darauf, dass alle Regionen bewohnbar bleiben sollen, was nur gerecht ist, da die am meisten durch den globalen Klimawandel betroffenen Gebiete am wenigsten zur Klimaerwärmung beigetragen haben.«

Die vom Menschen verursachten Aerosole in der Luft bilden das einzige Kriterium, bei denen die sichere und gerechte Grenze des Erdsystems dem Forschungsteam zufolge noch nicht überschritten ist. So gelten Vulkanausbrüche als natürliche Quelle von Aerosolen, die dann verteilt in der Atmosphäre etwa Monsunereignisse anderswo auf der Welt beeinflussen können. Letztlich fallen dort dann weniger Niederschläge. Das Phänomen trete insbesondere ein, wenn sich die Aerosolmengen auf der Nord- und der Südhalbkugel stark unterscheiden. Diese Grenze ist nach den Berechnungen der Forscher noch nicht erreicht – allerdings ist die Unsicherheit bei der Frage besonders groß.