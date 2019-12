Blauwale: So schlagen die Herzen der Giganten

Ein Schlag alle sieben bis 15 Sekunden – und manchmal dauert es gar eine halbe Minute, bis sich das gewaltige Herz der Blauwale erneut zusammenzieht und seine 80 Liter Blut in den Körper pumpt. Wenn Blauwale tauchen, reduzieren sie ihren Pulsschlag auf ein extremes Minimum, und das, obwohl sie in der Tiefe akrobatische Hochleistungen erbringen: Bei ihren »Fresssprüngen« schnellen sie mit weit aufgerissenem Maul durch den Ozean, um eine möglichst große Menge kleiner Krebse aufzunehmen. Das kostet immens viel Kraft, ändert aber den Herzschlag nur unwesentlich.

Geht es nach einigen Minuten wieder an die Wasseroberfläche, beschleunigt auch der Puls. Beim Atemholen und Wiederauftanken ihrer Sauerstoffreserven beginnt das geschätzt 300 Kilogramm schwere Herz förmlich zu trommeln – mit einer Taktrate von 25 bis 37 Schlägen in der Minute. Das ist zwar immer noch etwa halb so schnell wie der Ruhepuls eines Menschen, aber höher als Forscher bislang errechnet hatten. Eine Taktrate von an die 40 Schlägen pro Minute dürfte ungefähr das Maximum dessen sein, was ein Herz dieser Größe leisten kann. Noch schneller, und die Wände müssten sich wieder zusammenziehen, noch bevor sie ihre volle Ausdehnung erreicht hätten.