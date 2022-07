Mesolithikum: Steinzeitmenschen trugen Schmuck aus menschlichen Knochen

Während des europäischen Mesolithikums war es offenbar üblich, sich mit geschnitzten Menschenknochen zu schmücken. Das belegen nun Untersuchungen an Knochenanhängern aus einem zirka 8200 Jahre alten Friedhof von Jäger-und-Sammler-Kulturen auf einer Insel im Onegasee. Wie ein Team um Kristiina Mannermaa von der Universität Helsinki im Fachmagazin »Journal of Archaeological Science: Reports« berichtet, bestehen einige der Schmuckteile aus Nordwestrussland aus menschlichen Knochen. Weil sich diese Anhänger kaum von solchen aus Tierknochen und -zähnen unterscheiden, vermuten die Forschenden, dass sie eine symbolische Bedeutung hatten: Sie sollten die Vorstellung wiedergeben, dass sich Menschen in Tiere transformieren könnten und umgekehrt.

Die untersuchten Anhänger wurden bereits zwischen 1936 und 1938 in einem mesolithischen Friedhof ausgegraben, der sich auf der Insel Yuzhniy Oleniy Ostrov (Hirschinsel) im Onegasee befindet. An dem Ort in der heutigen Republik Karelien in Nordwestrussland wurden damals insgesamt 177 Gräber frei gelegt, die aus der Zeit von vor zirka 8200 Jahren stammen. Die Gruppe um Mannermaa untersuchte nun 37 Knochenanhänger aus den Gräbern mit Hilfe eines Massenspektrometers. Dabei stellte sich zur Überraschung der Forschenden heraus, dass zwölf Stück aus menschlichen Knochen bestehen. Die übrigen Anhänger wie auch die meisten Grabbeigaben wurden aus Zähnen und Knochen von Elchen, Braunbären und Bibern geschnitzt.

Wie die Forschenden aus den Bruchkanten an den Anhängern schließen, waren diese aus frischen Menschenknochen gefertigt worden. Man hatte sie aber genauso bearbeitet wie das tierische Material. Zudem ähneln sich die Schmuckteile äußerlich sehr. So sollten vielleicht jene aus Menschenknochen nicht mehr als solche erkennbar sein, vermuten die Archäologen um Mannermaa. »Anhänger aus menschlichem und tierischem Rohmaterial zu kombinieren, könnte das Bedürfnis oder die Fähigkeit symbolisieren, dass sich Menschen in Elche, Biber oder Bären verwandeln können und/oder umgekehrt«, heißt es in der Studie. Solche Vorstellungen seien durch ethnologische Studien belegt.