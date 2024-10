Stratosphärenflugzeuge: Über den Wolken, noch nicht im Weltraum

In Animationen sieht es viel versprechend aus: Ein solarbetriebener Flieger kreist autonom in der Höhe, bringt den Menschen in entlegenen Gegenden Internet oder macht präzise Aufnahmen von der Erde und hilft so, Umweltveränderungen aufzuspüren. Das Prinzip kennt man von Satelliten, doch diese sausen rasch vorbei und tauchen erst anderthalb Stunden später wieder über demselben Ort auf. So entsteht eine Lücke in Messungen und Datenverbindungen. Die Solarflieger hingegen bleiben vor Ort und sind dauerhaft einsatzbereit. Nach Naturkatastrophen böte das den Hilfskräften am Boden entscheidende Unterstützung. Obendrein sind sie in 20 Kilometer Höhe mehr als zehnmal näher am irdischen Geschehen als die Satelliten im Weltall. So können sie Mobilfunk unmittelbar aufs Handy bringen und schärfere Fotos machen. Überdies werden die Flieger bei technischen Problemen nicht zu nutzlosem und potenziell gefährlichem Weltraumschrott. Bei einem Defekt landen sie einfach, werden repariert und steigen wieder auf.

So weit zu den Vorteilen. Doch solche Flieger zu bauen ist extrem anspruchsvoll. Viele Unternehmen haben es versucht, immer wieder gab es Rückschläge, bis heute ist keiner im regulären Einsatz. Aber das soll sich bald ändern. Mehrere Firmen wollen in den kommenden Jahren ihren Service für zivile und militärische Kunden anbieten.

Die Stratosphärenflieger werden in Fachkreisen als HAPS bezeichnet, vom englischen »high-altitude pseudo satellite« oder auch »high-altitude platform station« (hoch fliegender Pseudosatellit beziehungsweise Plattformstation). Anders als gewöhnliche Flugzeuge, die in der untersten Atmosphärenschicht namens Troposphäre unterwegs sind, operieren die Geräte in der Stratosphäre oberhalb von rund 20 Kilometer Höhe. Dort ist die Luft zwar sehr dünn, aber viel ruhiger als in der Troposphäre, wo sich unser Wetter abspielt. Das kommt den HAPS zugute, denn sie sind auf extremen Leichtbau getrimmt. Nur so können sie über längere Zeit hoch oben verweilen.

Jedes Pfund zählt

Die unbemannten Pseudosatelliten werden von elektrischen Propellern angetrieben. Der Strom kommt aus Solarzellen, die auf den Flügeln kleben und dort oben von keinerlei Wolken beschattet werden. Den nächtlichen Stromabfall gleichen Akkus aus, die zudem Strom für die Nutzlasten liefern. Je nach Kunde können das Kameras sein, Funkantennen oder Radargeräte.

Die Ingenieure ringen um jedes Pfund Gewicht, entsprechend filigran sehen die Plattformen aus. Eine davon ist hinter Pierre-Antoine Aubourg im Hangar zu erkennen, als er im Videotelefonat mit »Spektrum« über die Entwicklung spricht. »Wir haben eine Spannweite von 25 Metern, was nicht weit entfernt ist von der eines Airbus A320«, sagt der Technikchef des britischen Unternehmens Aalto, das zum Airbus-Konzern gehört. »Das maximale Startgewicht beträgt aber nur 75 Kilogramm.« Dank Karbonfasern und Hochleistungsbatterien sowie -solarzellen schaffte es das aktuelle Modell »Zephyr 8«, bis zu 64 Tage in der Luft zu bleiben.

© AALTO (Ausschnitt) Zephyr in der Luft | Eine Fotomontage zeigt den Stratosphärenflieger Zephyr des britischen Unternehmens Aalto hoch in der Atmosphäre.

Turbulenzen und Abstürze

»Wir können in der Stratosphäre überleben«, resümiert Aubourg. »Aber man muss es ebenso in der Troposphäre schaffen, wo es starke vertikale Luftbewegungen gibt.« Mehrere Teams sind in den vergangenen Jahrzehnten mit unterschiedlichen HAPS-Prototypen daran gescheitert, ihre filigranen Leichtbaukonstruktionen nach dem Start durch die turbulente Troposphäre in sichere Höhe zu manövrieren. Auch Aalto musste Abstürze verkraften. »Wir haben unser Flugkontrollsystem komplett erneuert«, erläutert der Chefentwickler. »Bei einem Test im Mai haben wir gezeigt, dass wir nun mit weitaus größeren Turbulenzen zurechtkommen als früher.«

Seit Juli 2024 laufen laut Aubourg weitere Flugtests in Kenia. Dort, nahe dem Äquator, seien die Wetterbedingungen günstig, um heil durch die Troposphäre zu kommen. Das gelte für neun Monate im Jahr – um jederzeit abheben zu können, soll ein weiterer Startort gefunden werden. Die Entfernung zum Ziel sei kein Problem, ergänzt er. Nach Japan beispielsweise dauere es von Kenia aus zehn bis zwölf Tage, je nachdem wie gut der Jetstream und Schwerewellen in der Atmosphäre beim Flug unterstützen. »Wir haben unsere Fähigkeiten zur Wettervorhersage maßgeblich verbessert, um die Flugrouten in Echtzeit zu optimieren.« Ein weiterer Puzzlestein, um die Idee HAPS Wirklichkeit werden zu lassen.

Das versuchen etliche Entwickler. Manche haben aufgegeben, wie der Facebook-Konzern mit seinem Projekt »Aquila«. Andere kamen weiter, etwa Prismatic des britischen Unternehmens BAE Systems mit dem Fluggerät »Phasa-35«. Im Jahr 2023 gelang der erste Flug in die Stratosphäre über New Mexico. Weitere Flüge seien geplant, zudem sei man in Gesprächen mit potenziellen Kunden, wie das Unternehmen mitteilt. Der Markteintritt soll in den nächsten vier Jahren erfolgen.