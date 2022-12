Interview: Streptokokken: »Kein harmloser Keim, sondern lebensgefährlich«

Was bedeutet invasiv?

Viele von uns, vor allem Kinder, tragen Streptokokken in sich, beispielsweise im Rachen. Meistens verursachen sie keine Symptome, manchmal eine Entzündung, etwa Scharlach. Wirklich gefährlich wird es erst, wenn die Bakterien ins Blut oder in die Gehirnflüssigkeit gelangen. Das kann durch einen Insektenstich oder eine oberflächliche Verletzung passieren. Wenn sich die Keime im Blut vermehren, lösen sie mitunter eine Blutvergiftung aus. Auch die Haut und das darunterliegende Gewebe können zerstört werden, dann spricht man von einer nekrotisierenden Fasziitis. Das Gewebe und die inneren Organe werden quasi weggefressen. Wenn man nichts dagegen tut, ist man binnen weniger Tage tot. A-Streptokokken sind also keine harmlosen Keime, sondern lebensgefährlich. Nicht umsonst werden sie im Englischen auch als »the flesh-eating bug« bezeichnet – auf Deutsch so viel wie: »Fleisch fressende Keime«.

Scharlach, eine typische Kinderkrankheit Von der bakteriellen Erkrankung sind vor allem Kinder betroffen, der Altersgipfel liegt zwischen sechs und zwölf Jahren. In der Regel macht sich eine Infektion mit Streptococcus pyogenes durch Halsschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Unwohlsein bemerkbar. Manche Betroffene haben auch Bauchschmerzen und müssen erbrechen. Gaumen und Rachen sind oft rot, die Mandeln entzündet, die Lymphknoten geschwollen. Typisch für eine Scharlacherkrankung ist auch eine »Himbeerzunge«: Sie ist erst weiß belegt, dann himbeerfarben. Auf der Haut bildet sich ab dem zweiten Tag oft ein Ausschlag, der sich später abschuppt. Normalerweise verläuft eine Infektion mild, trotzdem sollte sie möglichst rasch mit Antibiotika behandelt werden, schreibt das Robert Koch-Institut. In der Regel wird dafür Penizillin eingesetzt. Eine konsequente antibiotische Therapie verkürzt die Zeit, in der ein Kind ansteckend ist, und reduziert außerdem das Risiko für Folgeerkrankungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kinderkrankheiten ist man nach einer überstandenen Scharlach-Erkrankung nicht immun. Man kann also mehrmals im Leben an Scharlach erkranken. Einen Impfstoff gibt es bislang dagegen nicht.

Sind daran auch die Kinder in Großbritannien gestorben?

Das weiß ich nicht. Vermutlich haben sie einen septischen Schock bekommen. Die Bakterien produzieren Gifte, so genannte Superantigene. Sie docken an eine bestimmte Art von Immunzellen, T-Zellen, an und lösen quasi einen Überalarm des Immunsystems aus. Der Körper schüttet dann jede Menge Entzündungsbotenstoffe aus, der Blutdruck fällt stark ab, die Organe versagen. Man stirbt.