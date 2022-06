Evolution: »Stille« Mutationen sind doch nicht still

Mutationen, die ein Protein nicht verändern, richten ähnlich viel Schaden an wie solche, die es verändern. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine Arbeitsgruppe um Jianzhi Zhang von der University of Michigan nach einer Untersuchung von mehr als 8000 Hefemutanten mit gezielten Modifikationen im Erbgut. Wie das Team in der Fachzeitschrift »Nature« berichtet, scheinen Veränderungen in der Aminosäuresequenz eines Proteins oft nicht der Hauptgrund zu sein, weshalb Mutationen einem Organismus schaden. Lediglich bei fünf der in der Studie untersuchten Gene der Hefe waren Veränderungen im Protein signifikant schädlicher als Mutationen, die keinen Einfluss auf die Struktur des Proteins hatten. Das widerspricht lange bestehenden Annahmen über Mutationen und ihre Rolle in der Evolution. Außerdem stellt es die Ergebnisse verbreiteter, darauf basierender Analysetechniken in Frage.

Dass es diese beiden Typen von Mutationen gibt, liegt daran, wie der genetische Code in ein Protein übersetzt wird. Je drei Bausteine der DNA codieren eine Aminosäure, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Meist kann man einen der drei Bausteine durch einen anderen ersetzen, so dass die neue Abfolge die gleiche Aminosäure codiert – man nennt das eine synonyme oder auch »stille« Mutation, die das Protein nicht verändert. Etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Mutationen fallen in diese Kategorie. Andere, nicht synonyme Mutationen verändern den DNA-Code so, dass die neue Dreierkombination auch eine neue Aminosäure ins Protein einfügt. Das verändert die Struktur des Proteins und damit auch, wie gut es seine Funktion erfüllt.

Man geht nun eigentlich davon aus, dass sich beide Typen von Mutationen in der Evolution unterschiedlich verhalten. Die nicht synonymen Mutationen sollten wegen ihrer Auswirkung auf Proteine viel häufiger die »Fitness« eines Organismus verändern, so dass die natürliche Selektion ihre Häufigkeit stärker beeinflusst. Synonyme Mutationen dagegen, so nimmt man an, sind viel häufiger »neutral«, beeinflussen also die Fitness des Organismus nicht. Zwar haben auch solche Mutationen Auswirkungen, zum Beispiel darauf, wie häufig Gene ausgelesen werden, wie stabil die mRNA ist und wie schnell sie in Proteine übersetzt wird – aber der Effekt gilt gemeinhin als klein. Diese zentrale Annahme stellt die Arbeitsgruppe auf Grund der Erkenntnisse nun in Frage.