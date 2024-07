Tabus in der Psychologie: Was Fachleute nicht zu sagen wagen

In der Psychologie gibt es Theorien und Befunde, die zahlreiche Fachleute nicht öffentlich vertreten würden, obwohl sie sie für zutreffend halten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die in der Fachzeitschrift »Perspectives on Psychological Science« erschienen ist. »Die meisten Befragten glaubten, dass manche empirischen Befunde so tabuisiert sind, dass ihre Erwähnung unangenehme Folgen habe«, berichtet die 13-köpfige Forschungsgruppe um Cory Clark und Philip Tetlock von der University of Pennsylvania.

Für eine Pilotstudie hatte das Team zunächst rund 40 forschende Psychologinnen und Psychologen in den USA nach Tabuthemen gefragt. Die zehn am häufigsten genannten Thesen (siehe Grafik unten) legten sie in einer anonymen Online-Umfrage rund 4600 Psychologieprofessorinnen und -professoren von 133 US-Universitäten vor. 470 von ihnen, gut zehn Prozent, beteiligten sich daran; sie entsprachen in Alter, Geschlecht, Position und politischer Einstellung in etwa der Grundgesamtheit. Zu jeder der zehn Aussagen beantworteten sie folgende Fragen: Wie wahrscheinlich ist die These wahr oder falsch? Würden Sie zögern, die These auf einer Konferenz zu äußern? Und sollten Forschende daran gehindert werden, die These empirisch zu prüfen?

Zu den größten Tabus zählen demnach Vorteile von sexualisierter Gewalt in der Evolution und soziale Einflüsse als Ursache von Trans-Identität: Rund jeder zweite Befragte wollte eine solche Position nicht öffentlich vertreten. Wenig Selbstzensur und viel Zustimmung gab es dagegen für die Aussage, dass sich psychische Merkmale der Geschlechter evolutionsbedingt unterscheiden.