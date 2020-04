Coronavirus in Deutschland: Wann flacht die Kurve ab?

Am 27. Januar 2020 hatte das neue Coronavirus offiziell Deutschland erreicht. Am 9. März starben die ersten zwei Patienten an den Folgen der Krankheit. Wie viele Menschen sich seitdem nachweislich angesteckt haben, wie viele laut den Ärzten an den Folgen starben und wie viele Covid-19 überstanden haben, können Sie in der interaktiven Grafik oben nachvollziehen. Sie zeigt: Das Wachstum hat sich verlangsamt, die Zahl der Infizierten steigt weiter an, aber gebremst.