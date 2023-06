Übergewicht: Wenn das Gehirn schwerer satt zu kriegen ist

Sobald der Körper energiereiche Kost verdaut, sendet er Signale an bestimmte Hirnareale und schüttet Dopamin aus – ein Hormon, das für unser Glücksempfinden zuständig ist: Unser Körper belohnt uns mit einem wohligen Gefühl. Gleichzeitig lässt die Aktivität in einem Hirnareal nach, das uns zur Nahrungsaufnahme motiviert. Ein Team um Mireille Serlie vom Universitätsklinikum Amsterdam zeigt nun jedoch, dass adipöse Menschen durch Nahrungsaufnahme in der Regel weniger stark stimuliert werden als Normalgewichtige. Das wirke sich auf das Essverhalten aus: Um auf das gleiche Maß an Belohnung zu kommen, müssten die Betroffenen mehr Nährstoffe zu sich nehmen.

Die Studie im Fachmagazin »Nature Metabolism« bestätigt damit die verbreitete Annahme, dass das Gehirn von Menschen mit Adipositas langfristige Anpassungen vorgenommen hat, die sich auf die Aktivität des Belohnungssystems auswirken. Wie Serlie in einer Pressemitteilung erklärt, seien diese Anpassungen zudem sehr widerstandsfähig gegenüber Veränderungen, wie zum Beispiel einer Diät. Laut der Forscherin liefere dies einen zusätzlichen Erklärungsansatz für den berüchtigten Jo-jo-Effekt, bei dem man nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme wieder zunimmt.

In Normalfall wirken sich auch Geschmack und Vorlieben sowie die Verarbeitung der Speise in Mund und Magen auf das Belohnungssystem aus. In ihrer aktuellen Studie klammerten die Fachleute diese Effekte jedoch aus, indem sie ihren Versuchsteilnehmern eine fett- oder zuckerreiche Lösung direkt in den Verdauungsstrakt spritzten. Dann beobachteten sie mit Hilfe von Hirnscannern, wie das Gehirn der 30 normalgewichtigen und der 30 fettleibigen Personen reagiert. Hier zeigte sich erwartungsgemäß bei Personen mit Adipositas eine geringere Hirnaktivität und während der Fettaufnahme auch eine verringerte Dopaminausschüttung.