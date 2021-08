Varianten: Zu was das Coronavirus noch mutieren kann

Die Impfungen werden nie ganz wirkungslos

Dass das Virus quasi per Naturgesetz harmloser wird, ist also nicht zu erwarten. »Aber seine Möglichkeiten zu mutieren sind andererseits nicht unbegrenzt«, sagt Sébastien Calvignac-Spencer vom RKI. »Das Spike-Protein muss immer noch aussehen wie ein Spike-Protein – viele Positionen können nicht verändert werden, wenn es weiterhin an seinen Rezeptor binden soll.« Viele Mutationen habe das Virus mittlerweile eben schon getestet, auch das spreche dafür, dass Varianten in der Zukunft in weniger schneller Abfolge auftauchen werden.

Entscheidend für die Evolution des Virus – genauso wie dafür, wie krank es uns in Zukunft machen wird – ist die Wechselwirkung mit dem menschlichen Immunsystem. »Eine komplette Immunevasion durch Mutationen ist sehr unwahrscheinlich«, sagt Virologe Friedemann Weber. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist die Vielseitigkeit der Immunantwort. Der Körper bildet verschiedene so genannte polyklonale Antikörper gegen einen Erreger.

Das bedeutet: Selbst wenn das Spike-Protein sich zum Beispiel so verändert, dass ein Antikörper nicht mehr daran binden kann, gibt es andere, die das noch können. Eine aktuelle Studie der Rockefeller University in New York zeigt, dass es 20 Mutationen allein im Spike-Protein braucht, damit polyklonale Seren von Sars-CoV-2-Genesenen oder mRNA-Geimpften unwirksam werden. »Das ist eine hohe Barriere«, kommentiert Leif Eric Sander, Professor für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung an der Berliner Charité.