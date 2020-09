Vitamin D: Genügt die Sonne für den Knochenschutz?

Manche Teile der Bevölkerung allerdings laufen tatsächlich Gefahr, ein Defizit zu entwickeln: Babys bis zum zweiten Lebensjahr, Menschen ab 65, weil im Alter die Eigenproduktion nachlässt, Hochbetagte, die bettlägerig sind und nicht mehr oft ins Freie gelangen, Menschen mit Zöliakie oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Patienten mit chronischen Leber- und Nierenerkrankungen, Veganer, die auf viele Vitamin-D-reiche Lebensmittel verzichten, aus religiösen Gründen verschleierte Frauen und Nordeuropäer mit dunkler Hautfarbe. Wer zu einer der Risikogruppen gehört, erklärt Riedl, solle aber dennoch seinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen, bevor er zu Nahrungsergänzungsmitteln greift: »Es kann sein, dass der Wert trotzdem in Ordnung ist, und eine Überdosierung wäre zu riskant.«

»Ein blindes Reinwerfen von Vitaminen in den Körper sollte der Vergangenheit angehören. Wenn man Supplemente nimmt, dann bitte nur auf Basis von Daten und Messergebnissen, nicht einfach so«

(Matthias Riedl, Geschäftsführer von medicum Hamburg)

Riskant sind auch Kombinationen mit anderen Mitteln: So hat Vitamin D Wechselwirkungen mit Herzglykosiden, die gegen Herzschwäche und Rhythmusstörungen eingenommen werden, weil der in der Folge erhöhte Kalziumspiegel die Wirkung der Medikamente verstärken kann. Manche Menschen meinen, die Gefahr einer Gefäßverkalkung verringere sich, wenn sie zusätzlich zu hoch dosiertem Vitamin D noch Vitamin K einnehmen. Wissenschaftlich belegt ist das nicht – und Vitamin K wiederum hat Wechselwirkungen mit Gerinnungshemmern. »Ein blindes Reinwerfen von Vitaminen in den Körper sollte der Vergangenheit angehören«, sagt der Hamburger Ernährungsexperte Riedl. »Wenn man Supplemente nimmt, dann bitte nur auf Basis von Daten und Messergebnissen, nicht einfach so.«

Vor zwei Jahren hat »Ökotest« Vitamin-D-Präparate getestet. Das Ergebnis: »Ihr Nutzen ist meist fraglich, einige sind zudem überdosiert. Empfehlen können wir, wenn überhaupt, nur Arzneimittel.« Von den 15 Nahrungsergänzungsmitteln im Test fielen 9 durch.

Finnen trinken Vitamin-D mit der Milch

Die Finnen haben eine andere Lösung: Sie mischen das Sonnenvitamin in Grundnahrungsmittel so wie wir Fluorid in Salz. Die Extraportion Vitamin D beispielsweise in Milch führte dazu, dass kaum ein Finne mehr einen Mangel hat. Von 14 europäischen Ländern, das ergab das EU-finanzierte ODIN-Projekt, hat die Bevölkerung im Land der tausend Seen die höchsten durchschnittlichen Vitamin-D-Spiegel.

Nur: Wenn Experten empfehlen, Vitamin D nicht auf Verdacht einzunehmen, wie ist dann der finnische Ansatz zu vertreten? Matthias Riedl ordnet ein: »Für Finnland ist das zu vertreten, denn die Finnen sind noch schlechter versorgt als Deutschland. Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für Mängel nördlich von Berlin ansteigt.« Das Robert Koch-Institut sehe den Zusatz in Lebensmitteln allerdings kritisch, so Riedl: »In Deutschland ist man sehr zurückhaltend, was das Anreichern von Lebensmitteln angeht, vielleicht zu zurückhaltend.«

Von einer »Aufsättigung« rät Riedl ab. »Mit hohen Dosen fügt man den Menschen möglicherweise Schaden zu«

Riedls Kollege Martin Smollich sieht es so: »Zwar konnte man so die Vitamin-D-Versorgung der Bevölkerung in Finnland verbessern. Meines Wissens gibt es allerdings bislang keinen Beleg dafür, dass dieses flächendeckende Anreichern zu messbaren Gesundheitsverbesserungen geführt hätte – worauf es aber doch ankommt.« Dass eine zusätzliche Vitamin-D-Zufuhr Erkrankungen wie Osteoporose verhindert, sei beispielsweise nicht wissenschaftlich belegt, sagt Smollich: »Es gibt keine Beweise dafür, dass die unspezifische primärpräventive Supplementation einen klinisch relevanten Vorteil in Bezug auf das Sturzrisiko oder die Häufigkeit von Knochenbrüchen bringt.« Das Gleiche gilt für das Vorbeugen von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und multipler Sklerose.

Bleibt also, mit Spaziergängen in der Sonne und den richtigen Lebensmitteln einen Mangel zu verhindern – oder ihn, sofern ein Arzt das Defizit bestätigt hat, gegebenenfalls vorübergehend mit Arzneimitteln auszugleichen. Der Körper kann Vitamin D aus dem Darm übrigens besser aufnehmen, wenn die Nahrung Fett enthält. An dieser Stelle kommt wieder der Aal ins Spiel.

Ab wann besteht ein Mangel? Prüft ein Arzt den Vitamin-D-Spiegel, misst das Labor nicht Vitamin D selbst, sondern eine Vorstufe. Angemessen ist laut dem »Institute of Medicine« ein Wert von 50 bis 125 Nanomol pro Liter (nmol/L), bei weniger als 30 ist von einem Mangel auszugehen. In den USA gelten 75 nmol/L als Optimum. »Legt man die Serumblutwerte zu Grunde, sind in Deutschland etwa 30 bis 80 Prozent der Erwachsenen nicht ausreichend versorgt – je nach Jahreszeit«, so Martin Smollich. »Während im Sommer acht Prozent einen mangelhaften Vitamin-D-Status von unter 30 nmol/L aufweisen, sind es im Winter 52 Prozent.« Bei Frauen, so der Pharmakologe aus Lübeck, nehme der Mangel auf Grund der hormonellen Veränderung in den Wechseljahren zu. »Zudem sind Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status häufiger nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt.«