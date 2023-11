Vulkan auf Island: Steht ein Ausbruch unmittelbar bevor?

Seit Jahren rumort es nun schon unter der Halbinsel Reykjanes. Doch nie war die Lage so brisant wie in den vergangenen Wochen. Gefährlich wird es durch die Nähe zu bewohnten Gebieten. Die drei jüngsten Ausbrüche – in den Jahren 2021, 2022 und Juli 2023 – ließen Lava noch in unbewohnte Täler etwa zehn Kilometer östlich der aktuellen Aktivität fließen. Nun liegt der Dike direkt unter der Ortschaft. »Der Unterschied ist, dass der Dike größer ist und alles viel schneller passiert«, sagt Freysteinn Sigmundsson, Vulkanologe an der Universität von Island in Reykjavík.

Das Magma sammele sich bereits seit Januar 2020 unter der Halbinsel, sagt Andy Hooper, Geophysiker an der University of Leeds. In drei getrennten Kanälen sei es dann zur Oberfläche vorgedrungen und habe die drei Eruptionen ausgelöst. Nun aber steige das Magma mit höherer Geschwindigkeit auf als die Male zuvor, erklärt Hooper: »Das bedeutet, wenn es ausbricht, wird die Effusionsrate wahrscheinlich höher sein.« Die Effusionsrate ist die Geschwindigkeit, mit der Magma an die Oberfläche tritt und zu Lava wird.

Noch ist aber nicht sicher, ob es tatsächlich zum befürchteten großen Ausbruch kommt. Auch im Dezember 2021 stieg Magma in einem Dike unter Reykjanes auf, brach aber nicht an die Oberfläche durch.

Island ist vulkanisch aktiv, weil die Insel auf einem Schlot aufsteigenden Magmas sitzt, einem Plume, der Material aus dem tiefen Inneren der Erde nach oben befördert. Hinzu kommt seine Lage an der Grenze zwischen den tektonischen Platten Nordamerikas und Eurasiens. Wenn diese sich auseinanderbewegen, gelangt ebenfalls Gestein an die Oberfläche.