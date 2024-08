Evolution: Warum gibt es so viele Käfer?

Auf zu neuen Habitaten

Die Fähigkeit, schwer verdauliche Pflanzenteile in Nährstoffe zu verwandeln, erschloss den Käfern ganz neue ökologische Nischen. Indem sie immer weitere Gewächse ihrem Speiseplan hinzufügten, war es ihnen möglich, in zuvor unerschlossene Lebensräume vorzustoßen. Während sie sich geografisch verbreiteten und dabei zahlreiche verschiedene Ernährungs- und Verhaltensweisen entwickelten, nahmen die genetischen Unterschiede zwischen ihnen zu, was schließlich in die Entstehung neuer Arten mündete.

Aus unbekannten Gründen haben manche Pflanzen fressenden Käfer jene Enzyme, mit denen sie Pflanzenmaterial verdauen konnten, zum Teil wieder verloren, weil die entsprechenden Gene durch Mutationen inaktiviert wurden. Ein Beispiel dafür ist die Erbanlage für das Enzym Pektinase, das den Abbau des Vielfachzuckers Pektin ermöglicht. Der Evolutionsökologe Hassan Salem vom Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen erklärt, dass einige Coleoptera eine Strategie entwickelt haben, um den Enzymverlust auszugleichen: Sie gingen symbiotische Beziehungen mit Bakterien ein, die ihnen bei der Verdauung von pflanzlicher Biomasse halfen.

Symbiotische Mikroben wurden für viele Käfer zum alternativen Werkzeug, das es ihnen weiterhin erlaubte, Gewächse zu verzehren. Die Erschließung neuer Habitate setzte sich auf diese Weise fort, was die Entstehung und Verbreitung neuer Arten förderte. Die meisten Schildkäferarten beispielsweise – jene Insektengruppe, mit der sich Salem beschäftigt – bauen Pektin mit Hilfe bakterieller Partner statt selbst produzierter Enzyme ab. Die Sechsbeiner erhalten die nützlichen Bakterien von ihren Müttern: Wenn Weibchen Eier ablegen, versehen sie diese über Vaginalschläuche mit mikrobenhaltigen Häubchen. Schlüpft die Larve aus dem Ei, frisst sie sich durch die Eischale und verschlingt dabei die Symbionten. Als das Team um Salem die Häubchen experimentell von den Eiern entfernte, so dass die Insektenlarven keinen Zugriff mehr darauf hatten, starben die aus ihnen hervorgehenden, keimfreien Käfer großteils ab, weil sie das pflanzliche Pektin in Blattnahrung nicht mehr verdauen konnten.

Feinde auf Abstand

Mikroben haben den Käfern nicht nur bei der Verdauung von Pflanzen geholfen. Sie könnten sie zudem vor Fressfeinden geschützt und so zur weiteren Diversifizierung beigetragen haben. Auf Puppen des Schildkäfers Chelymorpha alternans beispielsweise gedeihen während der Metamorphose bestimmte Schlauchpilze aus der Gattung Fusarium. Diese Pilze befallen häufig auch Bananen und Süßkartoffeln. »Wir haben festgestellt, dass die Käferpuppen häufiger von Ameisen gefunden und gefressen werden, wenn man die Schlauchpilze von ihnen entfernt«, erzählt Aileen Berasategui, Evolutionsbiologin am Amsterdam Institute for Life and Environment in den Niederlanden. Mit anderen Worten: Dass Fusarium die potenziellen Fressfeinde des Käfers auf Abstand hält, trägt vermutlich dazu bei, dass Chelymorpha alternans sich besser vermehren und ausbreiten kann.

© Alamy / Universal Images Group North America LLC; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Vom Ei zum Käfer | Der große evolutionäre Erfolg der Käfer hat vermutlich mit ihrem Lebenszyklus zu tun. Während der Metamorphose besetzen sie unterschiedlichste ökologische Nischen. Dadurch sind sie in der Lage, diverse Habitate und Ressourcen zu nutzen, während sie vom Ei zur Larve, dann zur Puppe und schließlich zum adulten Tier reifen.

Berasategui ergänzt, dass der Ambrosiakäfer und viele weitere Borkenkäfer-Arten ebenfalls von Fusarium profitieren, allerdings aus einem anderen Grund. Sie transportieren die Schlauchpilze in taschenförmigen Organen namens Mycetangien von Baum zu Baum. So sorgen sie dafür, dass die Pilze weitere Bäume infizieren, was ihnen zugutekommt, denn sie ernähren sich von Fusarium-Kolonien. Die Borkenkäfer praktizieren somit eine Art Landwirtschaft, die ihnen hilft, neue Lebensräume zu erobern. »Sie legen an ihrem neuen Siedlungsplatz einen neuen Pilzgarten an, der ihre Versorgung sichert«, sagt Berasategui.

Diese so genannte Fungikultur hat sich bei Ambrosiakäfern siebenmal unabhängig voneinander entwickelt. Die für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft hat vermutlich dazu beigetragen, dass neue Arten entstanden sind. Verschiedene Ameisen- und Termitenspezies haben binnen der zurückliegenden 50 Millionen Jahre ebenfalls das Verhalten entwickelt, Fungikulturen anzulegen, wie eine Forschungsgruppe um Ted Schultz vom National Museum of Natural History in Washington in einer Übersichtsarbeit dargelegt hat.