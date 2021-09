Begabte Underachiever: Warum manche trotz hohen IQs schlechte Noten bekommen

Das Team um Tibken ist der Meinung, dass sich solche metakognitiven Fähigkeiten trainieren lassen. Hochbegabte Underachiever könnten also ihr Potenzial steigern, wenn sie »lernen zu lernen«. Ein Trainingsprogramm soll nun im Anschluss an die Studie erstellt und evaluiert werden. Es könnte laut Tibken auch normal begabten Schülerinnen und Schülern nutzen.

Andere Kinder mit geringerem IQ würden sich solche Lernstrategien häufig bereits in der Grundschule aneignen. Den Hochbegabten sei dort der Unterricht aber vermutlich so leicht gefallen, dass es keiner besonderen Strategien bedurfte. In der weiterführenden Schule stoßen sie bei anspruchsvolleren Lerninhalten an ihre Grenzen, was wiederum zu Frust und Ablehnung führt. »Wird das intellektuelle Potenzial nicht ausgeschöpft, ist das oft sehr belastend für die Kinder«, sagt Tibken in einer Pressemitteilung.