Naturkatastrophen: Warum Vulkantourismus so gefährlich ist

Sicherheitszonen und Warnschilder sollte man beachten, und zwar ganz besonders jene, die auf giftige Gase hinweisen. Die Ausdünstungen des Vulkans sammeln sich unter Umständen in Senken und Hohlräumen und verdrängen dort den Sauerstoff, es besteht Erstickungsgefahr. Zusätzlich sind einige der Gase wie Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff hochgiftig.

Wie schwierig es ist, Vulkanausbrüche vorherzusagen, war schon vor White Island bekannt. Am Ätna starben am 12. September 1979 neun Menschen, als der Lavadom – der »Stopfen« im Schlot des Bergs – plötzlich explodierte und etwa 150 Touristen nahe dem Gipfel sich einem Bombardement aus Lavabrocken ausgesetzt sahen. Nahe dem Gipfel des Galeras in Kolumbien kamen im Jahr 1993 sechs Vulkanologen und drei Journalisten bei einem Ausbruch ums Leben.

Laden... © Picture Alliance / Xinhua (Ausschnitt) White Island – Rauchwolke nach der Eruption | Die neuseeländische Vulkaninsel White Island ist nach dem tödlichen Ausbruch vom 9. Dezember 2019 mit Asche bedeckt. Nach der ersten Wasserdampfexplosion stieß der Vulkan zwar unter Druck stehendes Magma aus, allerdings reichte der Druck in der Magmakammer selbst nicht aus, um diese zu entleeren. Die Eruption endete, nachdem das Schlotsystem ein neues Druckgleichgewicht erreicht hatte.

Denn es gibt zwar diverse Warnzeichen vor einer Katastrophe – jedoch tun sich selbst Fachleute immer wieder schwer damit, sie richtig zu interpretieren. Das Gute: Die Überwachungssysteme sind in den vergangenen Jahren immer umfassender geworden. So mag jeder Berg in seiner Besonderheit anders sein, doch gewisse Muster gleichen sich. Vor allem bei regelmäßig aktiven und seit langer Zeit überwachten Feuerbergen sind die Prognosen heute recht zuverlässig.

Vulkanologen überwachen Feuerberge aus dem All

Wie man seit dem verhängnisvollen Ausbruch des Galeras in Kolumbien weiß, sind lang anhaltende Brummtöne namens »Tornillos« ein Grund, alarmiert zu sein. Sie hängen wohl mit Bewegungen gasreichen Magmas im Inneren des Bergs zusammen und zeigen, wenn im Innern des Vulkans Bewegung herrscht. Ein weiteres, ernst zu nehmendes Signal: der vulkanische Tremor, eine lang anhaltende Vibration bei niedrigen Frequenzen. Er entsteht vermutlich durch sich aufschaukelnde Druckschwankungen im Magma beim Aufsteigen durch den Vulkanschlot und zeigt in der Mehrzahl der Fälle einen beginnenden Ausbruch an.

Seismometer an den Hängen vieler aktiver Vulkane fangen diese Signale in Echtzeit ein; sie sind die Basis der modernen Vulkanbeobachtung. Neue Verfahren, einen Berg mit Hilfe schwacher seismischer Wellen aus anderen Quellen quasi zu durchleuchten, versprechen ein noch genaueres Bild von den Bewegungen des Magmas. Andere Messgeräte registrieren, wenn sich der Neigungswinkel der Hänge verändert, ein weiteres Indiz für die Druckverhältnisse im Inneren.

GPS-Empfänger am Boden und Satelliten wie Sentinel-1 kontrollieren, wie sich der Berg durch Magma und Fluide in seinem Inneren verformt. Wertvolle Informationen über den Zustand des Vulkans liefert außerdem der Wärmefluss durch die Oberfläche, den ebenfalls Satelliten oder auch Flugzeuge messen. Webcams liefern über das Internet Livebilder aus Kratern – auf White Island beobachteten Forscher so auch den Wasserspiegel des Kratersees, der auf Vorgänge im Inneren des Bergs reagierte.