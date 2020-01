Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge: Die letzten zehn Prozent

Wie die Untersuchungen ablaufen HPV- und PAP-Test: Beide Tests erfolgen im Rahmen der klinischen Untersuchung beim Frauenarzt und erfordern einen Zellabstrich. Während die Patientin auf dem Untersuchungsstuhl liegt, weitet der Arzt die Scheide mit dem so genannten Spekulum. Dann führt er eine kleine Bürste oder einen Spatel ein und entnimmt mit einer streichenden Bewegung Zellmaterial vom Muttermund und aus dem Gebärmutterhals. Für die Frau ist das nicht schmerzhaft. Der Arzt schickt die Probe ins Labor. Dort suchen Spezialisten für den PAP-Test unter dem Mikroskop nach entarteten Zellen. Ist zusätzlich ein HPV-Test fällig, fahnden die Experten in der Probe nach Viren-Erbgut. Das Ergebnis liegt meist innerhalb einer Woche vor. Kolposkopie: Das so genannte Kolposkop ist eine Art Vergrößerungsglas, das sich in die Scheide einführen lässt. Es sendet Bilder von der Schleimhaut mit 10- bis 40-facher Vergrößerung an einen Monitor. Darauf kann die Frauenärztin gut sehen, ob bereits bösartige Veränderungen vorliegen. In Kombination mit dem PAP-Test lassen sich so mehr als 90 Prozent der Tumoren entdecken.

»Meines Erachtens hat der Gemeinsame Bundesausschuss dennoch zu Recht darauf bestanden, dass Frauen ab 2020 den verbesserten Test erhalten«, sagt Peter Hillemanns, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Medizinischen Hochschule Hannover. »In den ersten Jahren könnte es in den Dysplasiesprechstunden mit der Kolposkopie zu Engpässen kommen. Aber wichtig ist doch, dass Frauen mit dem HPV-Abstrich jetzt einen besseren Test bekommen können.«

Hillemanns hat die Entwicklung der neuen Leitlinie zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs von 2012 bis 2017 koordiniert. »Es war ein schwieriger Prozess, aber nun ist die Sache ausgestanden«, sagt der Gynäkologe. Die Entstehung eines solchen Behandlungsleitfadens für Ärzte dauert selten länger als drei Jahre. Was die Gebärmutterhalskrebs-Leitlinie ausgebremst hat, war unter anderem die Tatsache, dass sich die beteiligten Fachgesellschaften und Ärzte in zwei Lager spalteten, die sich gegenseitig Interessenkonflikte vorwarfen: Den Befürwortern des HPV-Tests, zu denen Hillemanns zählt, unterstellten die Gegner, von jenen Firmen abhängig zu sein, die solche Tests entwickeln.

Die Datenlage für den HPV-Test ist überzeugend

Hillemanns sieht das anders: »Die Datenlage ist so überzeugend, dass alle westlichen Gesundheitssysteme auf den HPV-Test umstellen. Er ist dem Pap-Abstrich überlegen. Eher muss man den Spieß umdrehen und sich fragen, wer ein Interesse hat, den Pap-Test weiter jährlich durchzuführen. Wir sind nun mal im molekularen Zeitalter angekommen.«

In vielen anderen Ländern hat der HPV- den Pap-Test bereits abgelöst: So hat beispielsweise jede Frau ab 30 in den Niederlanden fünfmal im Leben Anspruch auf einen HPV-Test – der Pap-Abstrich kommt erst in zweiter Instanz zum Einsatz. Genauso läuft es seit 2015 in der Türkei und seit 2017 in Australien. Auch Schweden, Finnland, Norwegen, Italien, Portugal, Argentinien, Kolumbien und Mexiko wollen ihre Vorsorge umstellen und in Zukunft zuerst auf HPV testen.

Warnzeichen Mit folgenden Symptomen sollten Betroffene unbedingt einen Frauenarzt aufsuchen: - Zwischenblutungen

- Blutungen nach dem Sex

- Blutungen nach den Wechseljahren

- Ausfluss

- Schmerzen im Unterleib Weil Krebs im Unterleib erst spät Beschwerden verursacht, ist eine jährliche Untersuchung beim Frauenarzt unerlässlich – auch nach den Wechseljahren.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Test für Frauen schon ab 30 alle drei bis fünf Jahre. »Viele Länder starten das HPV-Screening früher als wir«, bestätigt Hillemanns. »Wir haben uns für 35 als Altersgrenze entschieden, weil wir vorher den jährlichen Pap-Abstrich haben. Das Drei-Jahres-Intervall war uns wichtig, damit nicht manche Frauen nur noch alle fünf Jahre zum Arzt gehen.« Denn Anspruch auf eine jährliche Untersuchung beim Frauenarzt haben weiterhin alle Frauen, ganz gleich, mit welcher Methode die Gebärmutterhalskrebsvorsorge durchgeführt wird. Schließlich geht es dabei ja auch um andere Themen, etwa die Brustkrebsfrüherkennung oder Verhütung.

Fragwürdig ist allerdings, ob Frauen unter 25 noch jedes Jahr einen Pap-Abstrich brauchen. Weil ein bösartiger Tumor am Gebärmutterhals sehr langsam wächst – 10 bis 20 Jahre vergehen, bis aus der Vorstufe Krebs entsteht –, kommt er bei ihnen selten vor. »Startet man aber erst ab 30 mit der Vorsorge, übersieht man vielleicht den einen oder anderen Krebs«, so Hillemanns, räumt jedoch ein: »Wir werden die Daten der kommenden sechs, sieben Jahre sammeln, auswerten und dann sehen, was für alle die beste Vorsorge ist.« Gegebenenfalls, so der Professor, werde das Früherkennungsprogramm dann noch einmal optimiert.