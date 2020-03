Covid-19: Was wir aus den Ausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen lernen

Wie gefährlich ist die Krankheit wirklich?

Ein anderes Team schätze auf Grund der Daten von dem Schiff, dass der Anteil der Todesfälle unter den bestätigten Fällen in China – die »case fatality rate« (CFR) – bei etwa 1,1 Prozent lag. Das ist deutlich weniger als die 3,8 Prozent, von denen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgeht. Die WHO hat einfach die Gesamtzahl der Todesfälle in China durch die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen geteilt, sagt Timothy Russell, Epidemiologe an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Diese Methode berücksichtige jedoch nicht, dass nur ein Bruchteil der Infizierten tatsächlich getestet werde, und lasse die Krankheit daher tödlicher erscheinen, als sie ist.

Russell und seine Kollegen nutzten hingegen die Daten der »Diamond Princess«, wo fast jeder getestet und alle sieben Todesfälle registriert wurden. Dies übertrugen sie auf die mehr als 72 000 bestätigten Fällen in China, um eine robustere CFR-Schätzung zu erhalten. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie anschließend auf dem biomedizinischen Preprint-Server »medRxiv«, eine Überprüfung von Fachleuten steht noch aus.

Die Menschen gehen, das Virus bleibt Einem Bericht der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge hat Sars-CoV-2 auch nach der Räumung des Schiffes noch verhältnismäßig lange auf der »Diamond Princess« überdauert: Noch 17 Tage später konnten Forscher die RNA des Virus auf verschiedenen Oberflächen in den Kabinen von infizierten Passagieren mit und ohne Symptomen nachweisen. Ob sich Menschen über das Berühren von kontaminierten Oberflächen tatsächlich mit dem Virus angesteckt haben, sei allerdings nicht mehr auszumachen. Das müssten künftige Studien nun zeigen. Bereits in der Vergangenheit hatten Wissenschaftler berichtet, dass das Virus mitunter mehrere Tage auf bestimmten Oberflächen überdauern kann. Das Robert Koch-Institut schreibt dazu auf seiner Internetseite: »Bei Coronaviren, die respiratorische Erkrankungen verursachen können, erfolgt die Übertragung primär über Sekrete des Respirationstrakts. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann beispielsweise das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auch auf diese Weise eine Übertragung stattfindet.« Grundsätzlich hingen die Übertragungsmöglichkeiten von verschiedenen Faktoren ab, die sich im Laborexperiment nur schwer simulieren lassen. Dennoch sei eine gute Hände-Hygiene wichtig für die Prävention.

Das Team ermittelte außerdem, dass die »infection fatality rate« (IFR) – also der Anteil aller Infektionen, auch der asymptomatischen, die zum Tod führen – mit etwa 0,5 Prozent in China noch einmal niedriger ist. Die IFR ist in der Bevölkerung besonders schwierig zu berechnen, da manche Todesfälle unentdeckt bleiben, weil die betreffende Person keine Symptome gezeigt hat oder sich nicht testen ließ.

Die IFR sei ein wichtiger Indikator, um zu verstehen, wie schwer die Krankheit verläuft und wie man am besten eingreifen kann, sagt Marc Lipsitch von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, Massachusetts. »Das sind wichtige Bemühungen. Ein Nachteil ist allerdings, dass die Infektionen durch Virustests festgestellt wurden« und dass möglicherweise Menschen, die infiziert waren, sich aber wieder erholt haben, übersehen worden seien.

Womöglich könnten Studien, die sich auf die Daten der »Diamond Princess«-Passagiere stützen, zusätzlich profitieren, wenn sie die Krankengeschichten der Personen an Bord miteinbeziehen, etwa, ob diese Raucher waren oder nicht, sagt der Epidemiologe John Ioannidis. »Wir wissen, dass nicht nur das Alter, sondern auch Leiden wie eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Herzprobleme und Diabetes das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen.«

Quarantäne in der Kabine

Chowell untersuchte auch, wie wirksam die strengen Eindämmungsmaßnahmen, die an Bord der »Diamond Princess« galten, die Ausbreitung des Virus stoppen konnten. Ab dem 5. Februar durften die Passagiere des Schiffes ihre Kabinen für mindestens zwei Wochen nicht mehr verlassen. Gemeinsam mit dem Epidemiologen Kenji Mizumoto von der Universität Kyoto in Japan berichtet er im Magazin »Infectious Disease Modelling«, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Quarantäne begann, eine Person mehr als sieben weitere Menschen anstecken konnte. Die Infektionsrate war wahrscheinlich deshalb recht hoch, weil die Betroffenen auf engem Raum zusammenlebten und mit dem Virus kontaminierte Oberflächen berührten, sagt Chowell.