Covid-19 und psychische Erkrankungen: »Für Menschen mit Depression sind weniger Sozialkontakte ein Problem«

Das ist wirklich hart – sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen. Wir bemühen uns, es, so gut es geht, zu kompensieren, indem wir unseren Patienten etwa die Möglichkeiten geben, zu telefonieren oder einen Videoanruf zu machen. Letzteres ist oft wirkungsvoller und geht inzwischen zum Glück von den meisten Telefonen und Tablets aus. Wenn man jemanden sieht, ist das noch mal eine ganze Ecke besser, als wenn man jemanden nur hört. In manchen Fällen können wir auch Ausnahmen machen. Die Kinder, die bei uns stationär behandelt werden müssen, können zum Beispiel nach wie vor in einem speziellen Bereich ihre Familien treffen. Das ist uns erlaubt, weil die psychiatrischen Kliniken in Baden-Württemberg – abgesehen von den gerontopsychiatrischen Kliniken – von dem ganz strikten Besuchsverbot eine Ausnahme bekommen haben.

Was würden Sie Menschen mit psychischen Erkrankungen empfehlen, die momentan unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders leiden?

Es gibt ein paar Dinge, die im Moment alle Menschen tun können, um besser mit der Situation fertigzuwerden. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen gelten sie aber in ganz besonderem Maß. Halten Sie den Kontakt zu Ihrem Therapeuten und zu Ihrer Familie – zum Beispiel per Videotelefonie. Versuchen Sie, sich zu entstressen, indem Sie sich Informationen nur aus vertrauenswürdigen Quellen besorgen. Dazu zählen etwa das Robert Koch-Institut, die Ministerien und die Gesundheitsämter. Es ist nicht hilfreich, wenn man den ganzen Tag im Internet hängt und jeder Meldung nachgeht, die dort kursiert. Stattdessen sollte man sich selbst ein Limit dafür setzen, wie viel Zeit man mit solchen Informationen verbringen möchte. Wir empfehlen: nicht mehr als zweimal am Tag eine halbe Stunde. Außerdem ist es wie bereits erwähnt wichtig, die Alltagsroutine, so gut es geht, beizubehalten. Wenn möglich, konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die Sie selbst beeinflussen können: Was werde ich kochen? Wie gestalte ich meinen Tag? Genießen Sie Freiräume, die Sie nun haben. Wenn man länger schlafen kann, ist das prima. Wenn man sonst keinen Spaziergang in der Natur machen kann, aber hinter dem Haus einen Wald hat, dann sollte man jetzt dorthin gehen. Bei vielen Patienten, mit denen wir arbeiten, umfassen die Routinen so etwas wie Achtsamkeitsmeditation und körperliche Bewegung. Auch das sollte man beibehalten. Und schließlich: Unterstützen Sie selbst andere Menschen, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Gehen Sie zum Beispiel für ältere Nachbarn einkaufen. Anderen zu helfen, hilft uns selbst.

Was können Familienangehörige und Freunde tun, um die Betroffenen zu unterstützen?

Den Kontakt halten, wo es nur geht. Auch hierbei können neu gewonnene Freiräume helfen. Wenn Sie zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und Ihren Angehörigen sonst nur am Wochenende besuchen konnten, dann schaffen Sie es nun vielleicht, sich so umzuorganisieren, dass man auch mal unter oder Woche oder zwischendurch einen Videochat machen kann.

Untersuchungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Krisen häufig die Psyche vieler Menschen belasten. Denken Sie, dass auch die Corona-Pandemie zu einem Anstieg von psychischen Erkrankungen in der Bevölkerung führen wird?

Davon müssen wir ausgehen. Jede Krise führt zu einer vermehrten Belastung und ist damit ein Risikofaktor für die Manifestation von psychischen Erkrankungen. Oft sind die Effekte nicht besonders groß, aber dennoch messbar. So zeigen zum Beispiel Studien, für die Forscher die Ersthelfer untersuchten, die nach dem Angriff auf das World Trade Center zur Stelle waren, dass es schon früh nach einer Katastrophe zu einem deutlichen Anstieg von Depressionen und Belastungsredaktionen kommt. Nach einem Jahr war davon in den USA zum Glück nicht mehr so viel zu spüren. Was immer noch vermehrt auftrat, waren interessanterweise Suchterkrankungen, insbesondere in Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum. Manchmal gibt es auch gegenläufigen Tendenzen. Zum Beispiel rücken die Menschen in einer Krise oft im übertragenen Sinn zusammen, helfen und achten mehr aufeinander. In manchen Krisen konnte man sogar beobachten, dass die Suizidrate zeitweilig abgenommen hat.

