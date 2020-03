Covid-19: Warum gehen immer noch so viele Menschen aus?

Seit einigen Tagen ist die Situation in Frankreich und Deutschland – wie schon zuvor in Italien und China – Besorgnis erregend. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In Frankreich sind manche Krankenhäuser bereits überlastet, und die Zahl der Todesfälle steigt in beängstigender Weise an. In seiner Rede am 12. März 2020 rief Präsident Emmanuel Macron die Bevölkerung dazu auf, soziale Interaktionen zu begrenzen. Drei Tage später verhängte er Ausgangssperren.

Nichtsdestotrotz berichteten die Medien dieses Wochenende entsetzt von mehreren Menschenansammlungen: überfüllte Märkte und Parks, lebhafte Uferpromenaden an der Seine, Ausflüge mit Freunden, Kinder auf Spielplätzen und so weiter. Warum halten sich so viele Menschen nicht an die Anweisungen der Experten und verlassen nach wie vor ihre Wohnungen?

Zwei Phasen der Unvernunft

Die Reaktion der französischen Gesellschaft – und auch mancher anderen – auf die Pandemie scheint zwei Phasen zu durchlaufen. In der ersten schätzte die Bevölkerung das Problem offenbar falsch ein. Viele gingen davon aus, dass man mit seinem Verhalten ausschließlich die eigene Gesundheit gefährde. Wenn man zu keiner Risikogruppe gehöre, werde man schon nicht an dieser Krankheit sterben. Zudem verglichen einige das Coronavirus mit bekannten Erkrankungen wie der saisonalen Grippe. Das trug dazu bei, dass zahlreiche Menschen die Lage unterschätzten.

Wie Mediziner immer wieder nachdrücklich betonen, gefährdet man durch soziale Kontakte aber nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Gesellschaft: Erkrankt ein Einzelner, steigt die Ansteckungsgefahr für alle. Wenn die, die trotz der bestehenden Gefahr durch das Virus etwas trinken gehen, von Tapferkeit sprechen, ist das eine vollkommen falsche Wahrnehmung des Problems. Die Folgen trägt die Gesellschaft. Es ist also alles andere als mutig, russisches Roulette auf Kosten anderer zu spielen.