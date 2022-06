Weltraumteleskop PLATO: »Vielleicht sehen wir eine Erde der Zukunft«

Werden Sie in Zukunft auch Exomonde finden, also Monde, die um Exoplaneten kreisen?

Das ist ein heißes Thema. Exomonde sind so spannend, weil Monde ja selbst eine Atmosphäre haben könnten: Denken Sie an das Titan-Saturn-System bei uns! Bis heute behauptet immer wieder jemand, etwas entdeckt zu haben. Bisher waren diese angeblichen Entdeckungen aber so nah an den Messgrenzen, dass sie nicht als gesichert gelten. Allerdings glaubt jeder in der wissenschaftlichen Gemeinschaft daran, dass so eine Entdeckung früher oder später kommt. Und mit etwas Glück entdeckt das JWST oder sogar schon PLATO Exomonde.

Was ist das größte Rätsel der Exoplanetenforschung?

Für mich sind es zwei Rätsel. Da ist die Frage, was Planeten bewohnbar macht, also ob es Zwillingserden gibt. Biologinnen und Biologen sagen uns, dass es für Leben ein Lösungsmedium braucht, am besten flüssiges Wasser. Das lässt sich aber an der Oberfläche eines weit entfernten Planeten nicht direkt sehen. Wir wissen jedoch, dass Wasser unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen flüssig ist. Und wir kennen andere Himmelskörper, auf denen es vielleicht früher einmal flüssiges Wasser gab oder noch gibt, Mars und Venus, oder die Eismonde des Saturn. Exoplaneten bieten uns nun noch eine Chance, Leben zu finden. Das andere Rätsel ist eher allgemein, es beschäftigt sich mit den Häufigkeiten von Planetentypen. Das geht dann in Richtung: »Wie entstehen denn Planetensysteme?«.

Die Drake-Gleichung Die Drake-Gleichung passt als mathematische Gleichung bequem auf einen Bierdeckel. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass sie immerhin die Anzahl der intelligenten Alien-Zivilisationen im All angibt. Streng genommen handelt es sich bei dieser Gleichung nicht um Mathematik. Stattdessen multipliziert die Drake-Gleichung Wahrscheinlichkeiten miteinander, um hinterher die Wahrscheinlichkeit von Außerirdischen als Ergebnis zu liefern. Neben inzwischen wohlbekannten Parametern, zum Beispiel der Sternentstehungsrate in unserer Milchstraße, wird es vor allem bei den letzteren Termen spekulativ: Die Lebensdauer einer intelligenten Zivilisation in Jahren ist da etwa gefordert. Und so verwundert es nicht, dass, je nachdem, was man in diese Gleichung einsetzt, vollkommen unterschiedliche Ergebnisse herauskommen – von mehreren zehntausenden außerirdischen Zivilisationen bis hin zu einer (das wäre dann die Menschheit als intelligente Zivilisation) ist alles dabei.

Werden Sie Antworten für die Drake-Gleichung liefern können, die die Wahrscheinlichkeit von außerirdischem Leben im Universum skizziert?

Die Drake-Gleichung enthält als einen der Faktoren die Anzahl der habitablen Planeten, also die Anzahl von Gesteinsplaneten, die im passenden Abstand um einen Stern kreisen. Das ist zumindest eine der wenigen Variablen, die messbar ist. Dafür wird PLATO einen Wert liefern.

Halten Sie es für möglich, dass Leben auf einem Exoplaneten überhaupt entdeckt werden kann?

Ich übersetze die Frage mal mit »Könnte ich eine Atmosphäre wie die Erde nachweisen?«. Wenn wir einen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern finden, wie PLATO es tun soll, dann ließe sich eine Atmosphäre nachweisen. Aber dafür benötigt es ein sehr leistungsfähiges Teleskop.

Was wäre denn Ihr persönliches Wunschteleskop?

Früher glaubten Astronominnen und Astronomen, mit einem ganz großen Instrument ließe sich eine Erde um eine Sonne entdecken. Doch wir haben gelernt, dass wir erst Exoplaneten sammeln und klassifizieren müssen, um zu interpretieren, was wir sehen. Sie können auch nicht in einem Schritt von Meeresspiegel-Null auf den Himalaya springen. Am Ende brauchen wir eine Mission, die eine Erde um eine Sonne spektroskopieren kann. Ich halte es daher für wichtig, dass ein Koronografie-Teleskop und ein Infrarot-Interferometer gebaut werden. Das würde sowohl den optischen als auch den Infrarotbereich abdecken, wichtig für relevante Moleküle wie Kohlendioxid und Ozon.

Welche umstrittene Frage könnten diese Teleskope klären?

Die Frage lautet eher: Was ist nicht umstritten? Eine große Diskussion ist zurzeit die Frage, was Biosignaturen sind, beispielsweise Methan oder molekularer Sauerstoff. Ab wann ließe sich also sagen, dass man etwas entdeckt hat, das auf Leben schließen lässt? Das ist die Zukunftsdiskussion.

Welche Stellung nimmt eigentlich die Exoplanetenforschung im Moment in der Astronomie ein?

Für die Entdeckungen von Exoplaneten gab es 2019 den Nobelpreis. Das zeigt die Größe des Themas. Neben Dunkler Energie und Schwarzen Löchern sind Exoplaneten eines der ganz großen Themen in der Astronomie.

Ist das nicht wieder ein anthropozentrisches Thema, nach dem Motto: Eigentlich suchen wir uns selbst?

Ja, ich denke, der Wunsch zu wissen, ob es da draußen etwas wie uns gibt, der ist da. Das lässt sich über Jahrtausende verfolgen und wird schon von Epikur und Aristoteles erwähnt.

Selbst wenn wir wüssten, dass es dort oben Leben gibt: Was nützt uns das?

Ich denke, dass es unser Selbstverständnis ändern würde. Es macht einen Unterschied, ob Sie allein auf einer Insel leben und denken, sie seien allein im Universum, oder ob Sie wissen, dass Sie auf einer von vielen Inseln leben. Das ist kein Nutzen in Euro, aber ein Nutzen muss sich nicht immer in Geld ausdrücken. Zu verstehen, wie Planeten und ihr Klima funktionieren, spielt außerdem in ähnlicher Weise auch in der Erdklimaforschung eine Rolle. Schauen Sie sich den Mars an. Der hat seine Atmosphäre und sein Wasser verloren. Oder die Venus, die auf Grund eines Treibhauseffekts so heiß ist. Die Frage ist: Ist das unsere Zukunft?

Träumen Sie manchmal davon, sich so einen Exoplaneten vor Ort anzuschauen?

Oh ja, das wäre schick. Wir haben hier im Hause auch Kolleginnen und Kollegen, die Klimamodelle für angenommene Bedingungen auf Exoplaneten rechnen. Das wäre toll, mal hinzufliegen und zu schauen, ob unsere Rechnungen stimmen.