Teilchenphysik: »Higgs bekam Panik, dass sich sein Leben verändern würde«

Vor zehn Jahren, am 4. Juli 2012, gaben Wissenschaftler eine der bedeutendsten Entdeckungen der Physik bekannt: das Higgs-Boson, das bis dahin fehlende Element im Standardmodell der Teilchenphysik. Das mit dem Teilchen verbundene Higgs-Feld ist dafür verantwortlich, allen anderen Teilchen Masse zu verleihen und so die Struktur von Galaxien, Sternen und Planeten zu schaffen, die das Universum definieren und unsere Spezies ermöglichen. Entdeckt wurde es mit Hilfe des Large Hadron Collider (LHC) am CERN in der Nähe von Genf, vorhergesagt hatte es einst der Physiker Peter Higgs.

Doch so wissenschaftlich aufregend die Entdeckung auch war, sie drängte den pressescheuen Peter Higgs ins Licht der Öffentlichkeit. Als er im Jahr 2013 den Nobelpreis für Physik erhielt, verließ Higgs sein Haus in Edinburgh und übernachtete am Tag der Bekanntgabe in einem Pub am anderen Ende der Stadt, damit das Preiskomitee ihn nicht erreichen konnte. Der Physiker Frank Close erzählt die Geschichte von Higgs in seinem neuen Buch »Elusive: How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass«. Im Interview spricht Close über den Mann, mit dem alles begann, das Teilchen und die langjährige Suche danach.

»Scientific American«: Ihr Buch trägt den Titel »Elusive«. Sicherlich war das Higgs-Boson selbst schwer zu fassen und hat die Physiker Jahrzehnte und viele Milliarden Dollar gekostet, um es zu finden. Aber auch der Mensch Peter Higgs entpuppt sich in Ihrem Buch als eine schwer fassbare Person.

© mit frdl. Gen. von Frank Close (Ausschnitt) Frank Close | Der britische Teilchenphysiker leitete von 1997 bis 2000 die Öffentlichkeitsarbeit am CERN. Er hat bereits verschiedene populärwissenschaftliche Bücher über Teilchenphysik und Kosmologie geschrieben.

Frank Close: Einer der größten Schocks während des Interviews war der Moment, als er sagte, die Entdeckung des Bosons habe »sein Leben ruiniert«. Ich dachte: »Wie kann es dein Leben ruinieren, wenn du wunderschöne Theorien entwickelt hast und sich dann herausstellt, dass du auf mysteriöse Weise den Puls der Natur berührt hast und alles, woran du je geglaubt hast, sich als richtig erweist? Wenn du dafür auch noch einen Nobelpreis gewonnen hast? Wie können diese Dinge zum Ruin führen?« Er sagte: »Meine relativ friedliche Existenz war zu Ende. Mein Stil ist es, in Isolation zu arbeiten und gelegentlich eine glänzende Idee zu haben.« Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, der nun ins Rampenlicht geschoben wurde. Das ist der Grund, warum Peter Higgs als Person für mich immer noch schwer fassbar ist, obwohl ich ihn seit 40 Jahren kenne.