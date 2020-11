Raumfahrt: Wie die USA das Völkerrecht aushebeln könnten

Statt mit den USA will Russland nun mit einem eigenen Raumschiff zum Mond fliegen, hieß es auf dem IAC. Dort will das Land eine wissenschaftliche Basis errichten – gemeinsam mit den Chinesen. Auch die sehen das Artemis-Abkommen kritisch: Verhaltensregeln fürs All sollten von UNO-Gremien festgelegt werden, nicht von einem einzelnen Land, forderte unlängst ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Mitmachen dürfte die Volksrepublik bei den Accords aber ohnehin nicht: Der US-Kongress hat Kooperationen mit China in der Raumfahrt untersagt.

Laden... © NASA (Ausschnitt) Lunar Gateway und Orion-Raumschiff | Eine Raumstation im Mondorbit ist seit gut zehn Jahren im Gespräch und sogar ein Teil der alten Global Exploration Roadmap von 2013. Damals galt die lunare Station bei vielen Raumfahrtingenieuren und Forschern jedoch als wenig ausgegoren. Die Experten bemängelten, eine Raumstation wie die ISS werde schlicht in den Mondorbit verschoben, könne aber nur wenige Wochen im Jahr bewohnt bleiben, weil die Versorgung von der Erde aus sonst zu teuer werde. Flüge zur Mondoberfläche blieben derweil sehr aufwändig. Und das, obwohl nur auf der Oberfläche nennenswerte wissenschaftliche Erkenntnisse möglich wären: etwa in der lunaren Geologie, beim Bau planetarer Habitate oder bei biologischen Experimenten unter verringerter Schwerkraft.

Europa hingegen ist ein gern gesehener Partner für Amerikas Mondpläne, was sich diese Woche wieder zeigte: Da bekräftigte die Europäische Raumfahrtorganisation ESA ihre Absicht, zwei Module für die künftige Raumstation »Lunar Gateway« beizusteuern. Sie soll einst als ISS-Nachfolgerin in der Nähe des Mondes ihre Bahnen ziehen, aber wohl erst Ende der 2020er Jahre – weit nach der derzeit von der Trump-Administration anvisierten Mondlandung im Jahr 2024.

Bei den Artemis Accords hingegen, die allenfalls indirekt mit Lunar Gateway zusammenhängen, sind bisher bloß drei europäische Staaten mit dabei. Da ist zum einen Luxemburg, das seit Langem den Abbau von Ressourcen im All vorantreibt und sogar Lizenzen vergibt – völkerrechtswidrig, wie Stephan Hobe kritisiert. Da ist Italien, das neben seiner Mitgliedschaft bei der ESA schon immer einseitige Abkommen mit der NASA für Flüge italienischer Astronauten abgeschlossen hat. Und da ist das Vereinigte Königreich, das einen Schlingerkurs in der astronautischen Raumfahrt fährt: 2012 haben die Briten Europas Beteiligung an der Internationalen Raumstation ISS mit einer einmaligen Finanzspritze gerettet. Zur Belohnung durfte der britische Astronaut Tim Peake wenig später zur ISS fliegen.

Seitdem steht Peake jedoch an der Seitenlinie. Sind die Artemis Accords nun seine zweite Chance? Genau hier beginnen die praktischen Probleme, fernab von Völkerrecht und Weltraumvertrag: Was genau bedeutet die amerikanische Ansage, dass bei Artemis nur mitspielen darf, wer die Accords unterschreibt? Betrifft das den Abbau von Ressourcen, die Konstruktion von Mondbasen oder auch den Mitflug von Astronauten? »Das ist eine spannende Frage, aber so weit sind wir in den Gesprächen mit der NASA noch nicht«, sagt ESA-Chef Johann-Dietrich Wörner im Gespräch mit »Spektrum.de«.

Deutschland verweist in diesem Zusammenhang gerne darauf, dass es bei Artemis ja schon beteiligt sei – zumindest über Umwege: Die US-Mondkapsel Orion wird von einem europäischen Servicemodul angetrieben, das zu einem großen Teil in Deutschland entsteht. Die Situation ist allerdings vergleichbar mit der eines Motorenherstellers in der Formel 1: Der Antrieb ist zwar immens wichtig, den Ruhm sacken aber das Team und die Piloten ein.

Alexander Gerst und Peter Altmaiers Versprechen

Zudem entscheidet ein Motorenhersteller in den seltensten Fällen darüber, wer im Cockpit sitzen darf. Genau das hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier dem deutschen Astronauten Alexander Gerst im Jahr 2019 jedoch in Aussicht gestellt: »Wenn wir es irgendwie hinbekommen, dann schießen wir Sie auf den Mond«, sagte Altmaier zu Gerst.

Matthias Maurer, der zweite deutsche Raumfahrer, macht sich ebenfalls große Hoffnungen auf einen Mondflug. Auch ohne dass Deutschland zuvor die Artemis Accords unterzeichnet? Man setze sich für eine »konkrete astronautische Beteiligung an Artemis« ein, heißt es auf Nachfrage eher lapidar aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Wichtig bei alldem sei, dass zuerst eine einheitliche europäische Position abgestimmt werde.

Danach sieht es seit dem Vorpreschen von Italien, Luxemburg und Großbritannien allerdings nicht aus. Auch von der ESA dürfte keine große Hilfe zu erwarten sein. »Das ist Sache der Regierungen«, sagt Generaldirektor Wörner. »Nur Länder können die Artemis Accords unterzeichnen, und die ESA ist kein Land.«

Für den Deutschen, dessen Vertrag an der Spitze der Raumfahrtagentur kommendes Jahr ausläuft, dürften die aktuellen Mondpläne dennoch eine späte Genugtuung sein: Seit fünf Jahren wirbt Wörner für ein »Moon Village«, eine Basis auf dem Mond, zu der jede Raumfahrtnation ihren Teil beitragen soll. Allerdings, wie der amtierende ESA-Direktor stets betont, ohne einen Bürgermeister.

Nun sieht es gut aus für das Moon Village. Aber wird es statt einem Bürgermeister einen Sheriff haben, der Claims kontrolliert und für Recht und Ordnung sorgt? Wörner gibt sich diplomatisch: »Die Artemis Accords sagen letztlich nur, dass bestimmte Grenzen eingehalten werden sollen – Grenzen, die ich auch erst akzeptieren musste.« Wichtig sei, dass der Mond den Amerikanern nicht allein gehöre. Allerdings, auch das räumt Wörner ein, gehe die NASA durchaus geschickt vor, »indem sie sich ein paar Partner holt und hofft, dass dadurch andere hinzukommen werden«.

Wörners Kollege Jim Bridenstine sieht das offenbar ähnlich, er formuliert es bloß zurückhaltender. »Selbst wenn heute eine ganze Reihe von Ländern das Abkommen unterzeichnet haben, ist noch viel Platz für weitere Partner«, sagte der NASA-Chef beim IAC. Es klang, auch wenn es nicht so gemeint gewesen sein sollte, ein bisschen wie eine Drohung.