Multiple Persönlichkeiten: Zersprungene Seele

Tatsächlich haben Kleinkinder noch kein stabiles Ich. Wie vieles ist die Fähigkeit, sich als eigenständiges Wesen zu erkennen, schon vor der Geburt in uns angelegt. Um sie zu entwickeln, brauchen wir jedoch Menschen, die sich liebevoll um uns kümmern, sagen Entwicklungspsychologen. Wer nie eine geschützte Umgebung erlebt hat, wer eine Grausamkeit nach der anderen erduldet und am nächsten Tag trotzdem in die Schule muss, bleibt sozusagen in einzelnen Zuständen stecken. Denn nichts davon passt zusammen.

»Dass die Persönlichkeit zerbricht, ist die falsche Metapher. Sie kann gar nicht erst zusammenwachsen« (Michaela Huber, Traumatherapeutin)

Die aktuell vielversprechendste Theorie zur Störung teilt die Innenpersonen in zwei Gruppen ein: die »anscheinend normalen« und die »emotionalen« Persönlichkeitsanteile. Erstere stemmen den Alltag. Sie haben keine Erinnerung an die Gräuel und können so funktionieren. Letztere sind hingegen die Träger des Traumas. In ihnen bricht sich das Erlebte Bahn, sobald es getriggert wird. Solche Flashbacks ähneln denen von Menschen mit Posttraumatischer Belastungsstörung, bei denen ein Geruch, ein Geräusch oder eine Berührung plötzlich die Erinnerung ungebremst auf die Person einstürzen lässt. Betroffene spalten das Trauma ebenfalls ab. Das Geschehene wird deshalb nicht normal in das Gedächtnis integriert. Es wird immer wieder losgelöst erlebt – unabhängig von Kontext, Raum und Zeit – und wirkt für den Traumatisierten in dem Moment real und genauso bedrohlich wie damals.

Der Ursprung: Unbegreifliches Leid

Bei der dissoziativen Identitätsstörung, vermuten die Fachleute, ist diese Abspaltung noch tiefgreifender. Das Trauma geschieht so früh und ist so schwer, dass sich nicht nur die Erinnerung daran abkapselt, sondern um sie herum eine ganze Identität wächst. Das Unvorstellbare kann nicht Teil des Alltagsbewusstseins sein, sondern muss losgelöst existieren – sicher verpackt in einem anderen Wesen. Die Aufspaltung ist so einerseits eine Störung in der Persönlichkeitsentwicklung, andererseits ein seelischer Schutzmechanismus.

Dissoziation & Trauma Bei der Dissoziation sind psychische Funktionen, die eigentlich zusammengehören, voneinander losgelöst. Eine solche Abspaltung kann die Wahrnehmung, das Gedächtnis oder auch Bewusstsein und Identität betreffen. Menschen dissoziieren vor allem in lebensbedrohlichen Situationen. Dann werden Teile des Erlebten vorübergehend aus dem Alltagsbewusstsein herausgehalten. Das passiert zum Beispiel, wenn man kurz nach einem Unfall erst keine Schmerzen spürt. Sind Flucht oder Kampf nicht mehr möglich, kann es zum regelrechten Shutdown kommen. Wahrnehmung, Empfinden und Reaktionsfähigkeit werden während dieser Schockstarre heruntergefahren. Dieses Notfallprogramm der Natur ist in manchen Extremsituationen sinnvoll, es kann aber außer Kontrolle geraten. Bei dauerhafter Gefahr – wenn Kinder ständig Vernachlässigung und Gewalt ausgesetzt sind – wird Dissoziation häufig zum zentralen Überlebensmechanismus.

Die Träger des Traumas erinnern sich an das, was passiert ist. Sie bleiben zum Beispiel Kinder, die tief vom Erlebten erschüttert sind. Manchmal treten emotionale Anteile als Beschützer auf und verteidigen in Momenten echter oder gefühlter Bedrohung »das System«, also den Betroffenen mit all seinen Persönlichkeiten. Solche Innenpersonen sind häufig männliche Teenager. »Bei mir war das der 16-jährige Bo«, erzählt Lina. »Bo ist ziemlich taff. Er macht Kampfsport, raucht und trinkt seinen Kaffee schwarz.«

Tatsächlich folgt die Spaltung oft einem bestimmten Muster. Neben traumatisierten oder unbeschwerten Kindern, jugendlichen Beschützern und unbedarften Alltagspersönlichkeiten gibt es eine weitere Art von Innenperson, die besonders irritiert: Aus ihr scheinen die Täter direkt zu sprechen. Sie sagt Dinge wie »Dass man dir weh getan hat, geschieht dir genau recht. Du hast es nicht besser verdient«. »Es handelt sich dabei um so genannte täterimitierende Anteile«, erklärt Michaela Huber. Sie entstehen, weil sich eine Person unbewusst sogar mit einem Angreifer identifiziert. »Schwersttraumatisierte Kinder spalten auch diese Anteile komplett ab, wodurch eine Art Feind im Innern entsteht.« Der ursprüngliche Riss begünstigt offenbar eine immer stärkere Fragmentierung der Identität und lässt so mehr und mehr Innenpersonen entstehen.

»Wir Therapeuten müssen Betroffenen zunächst helfen, Brücken zwischen den einzelnen Innenpersonen zu bauen. Erst dann können sie nach und nach anfangen, zu kommunizieren und zu kooperieren« (Michaela Huber, Traumatherapeutin)

Personenwechsel im Hirnscanner

2014 führte Yolanda Schlumpf mit Kollegen eine Studie durch, um die Theorie der zwei Arten von Innenpersonen zu überprüfen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schauten sich die Hirnaktivität von Betroffenen mittels funktioneller Magnetresonanztomografie an. Dabei sollten 15 Probandinnen zunächst einer Alltagspersönlichkeit die Kontrolle übergeben, bevor diese zurücktrat und eine traumatisierte Innenperson in den Vordergrund rückte. Eine der Versuchsteilnehmerinnen war Lina. »Zu dem Zeitpunkt konnte ich schon bestimmte Innenpersonen nach vorne kommen lassen. Das heißt, sie haben quasi den Körper übernommen, während andere wie hinter einem großen Fenster alles sahen und hörten. Das bewusst zu steuern, habe ich in der Therapie gelernt«, berichtet sie. Ein Anteil namens Kira legte sich in den Hirnscanner. Sie gehört zu Linas Alltagsteam, bleibt stets ruhig und besonnen, hat langes blondes Haar, ist Veganerin und Buddhistin. Auf Bitten der Versuchsleiter übernahm anschließend Rosa den Körper. Das sechsjährige Mädchen kann sich gut an die Gewalt erinnern, die es erlebt hat.